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|В Киргизию с визитом прибыл президент Монголии Баттулга
07:47 12.06.2019
12 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО
Глава Монголии Халтмаагийн Баттулга прибыл в Кыргызстан с официальным визитом
Фото аппарата правительства КР. Президент Монголии (справа) в аэропорту "Манас"
Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга сегодня прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.
В международном аэропорту "Манас" его встретил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.
В рамках официального визита Халтмаагийн Баттулга встретится с Сооронбаем Жээнбековым. По итогам встречи главы государств подпишут ряд двусторонних документов.
Глава Монголии также примет участие в очередном заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.