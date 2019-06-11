В Киргизию с визитом прибыл президент Монголии Баттулга

07:47 12.06.2019

12 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Юлия КОСТЕНКО

Глава Монголии Халтмаагийн Баттулга прибыл в Кыргызстан с официальным визитом



Фото аппарата правительства КР. Президент Монголии (справа) в аэропорту "Манас"



Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга сегодня прибыл в Кыргызстан с официальным визитом. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

В международном аэропорту "Манас" его встретил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

В рамках официального визита Халтмаагийн Баттулга встретится с Сооронбаем Жээнбековым. По итогам встречи главы государств подпишут ряд двусторонних документов.

Глава Монголии также примет участие в очередном заседании Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества.