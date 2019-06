Россия и Китай: в шаге от военно-политического союза "момент истины" стремительно приближается

07:49 12.06.2019 6 июня 2019 года, в день русского языка и день рождения Пушкина, когда лидеры России и Китая находились в Санкт-Петербурге, а большинство лидеров "коллективного Запада" - в Нормандии на праздновании 75-й годовщины "Дня Д", то есть открытия союзными англо-американо-французскими войсками Второго фронта в Европе, можно было наглядно увидеть те перемены, которые произошли и продолжают происходить на международной арене. В фокусе внимания оказались берега Невы, а не побережье Франции, и весь мир прислушивался к тому, что в этот день говорили Владимир Путин и Си Цзиньпин, а не Дональд Трамп, Елизавета II, Эмманюэль Макрон, Ангела Меркель, Тереза Мэй etc. Два глобальных "центра силы": старый, раздираемый конфликтами, дробящийся на враждующие между собой части; и новый, который только начинает формироваться и совместными усилиями быстро наращивает свой потенциал, - предстали перед нами во всей своей нынешней определенности, со всеми своими достоинствами и недостатками. Тем более, что параллелизм двух этих событий и по времени, и по структуре (перед этим Дональд Трамп побывал в Лондоне, а Си Цзиньпин - в Москве) выглядел вовсе не случайным совпадением, а проявлением некоей "железной", хотя в целом еще и скрытой, не торчащей полностью наружу, исторической закономерности.



Разумеется, все это придало нынешнему питерскому бизнес-форуму совершенно новое и неожиданное политическое значение, вполне сопоставимое со значением, скажем, Давосского форума - в лучшие для того времена. Прежде всего - потому, что он стал площадкой для презентации "новой эпохи" (или, вернее, проекта "новой эпохи") в российско-китайских отношениях. Несомненно, эти формулировки были заранее отработаны сторонами в ходе предварительных совместных консультаций. При этом 5 июня в Москве и Владимир Путин, и Си Цзиньпин характеризовали нынешнее состояние этих отношений как находящееся на самом высоком, беспрецедентно высоком историческом уровне, как пример добрососедского сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, устойчивые и стабильные, не подверженные влиянию извне, обладающие огромным внутренним потенциалом и имеющие широкие перспективы для своего развития.



Разумеется, при этом сам собой возникал вопрос: а в чем же тогда может заключаться "новая эпоха", какие конкретно из имеющихся перспективы в ней будут задействованы?

Ответ на него был дан сразу же, в тексте "Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики о развитии отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху".



Прежде всего, это касается заявленного курса Москвы и Пекина на "дальнейшее объединение усилий со странами-единомышленниками в целях защиты мирового порядка". Позвольте, а как это соотносится с тем, что стороны до этого настойчиво - даже в названии заявления - позиционировали свои отношения как "всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие", но не "стратегический союз", декларируя отказ от установления союзнических отношений, конфронтации и ненаправленность против третьих сторон? Значит, "в целях защиты мирового порядка" они не только допускают, но и ставят своей целью "объединение усилий" не только между собой, но и со "странами-единомышленниками". Ведь понятно, что такого рода усилия не могут быть направлены "в никуда", "в пустоту", но будут иметь своим объектом вполне конкретных "нарушителей порядка". Или нет?



Как известно, американцы - те еще прагматики. И им прекрасно известно, кого в России и Китае считают "нарушителями мирового порядка". Ведь не где-нибудь еще, а именно в США придумали и широко используют знаменитый "дак-тест": "Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, скорее всего, и есть утка". Точно так же, если объявленное Россией и Китаем "всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие" несет в себе все функциональные признаки стратегического союза, то это, скорее всего, и есть стратегический союз. Тем более, что уже на пленарном заседании ПМЭФ-2019 Путин уточнил: "Мы не создаем с Китаем военных союзов. Да, мы стратегические союзники (выделение наше. - авт.). Мы не работаем против кого-то, мы работаем во благо себя самих и наших партнеров".



На недоуменные вопросы, может ли такое быть и, если может, то как, следует сделать отсылку к доктрине стратегической безопасности Российской Федерации, а конкретнее - к ее пунктам, касающимся первого, ответного и встречно-ответного ядерного удара. Там все расписано: и что, и как.

Более того, в тексте заявления официально подтверждено существование не имеющего аналогов "канала двусторонних связей по линии Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Центрального Комитета Коммунистической партии Китая", что означает систему прямого документообмена в режиме реального времени, который, к тому же, планируется совершенствовать и развивать, прежде всего - в части, посвященной проблемам национальной и международной безопасности, в том числе - информационной.



Там же подчеркнута необходимость выработки и реализации на международной арене комплекса мер, направленных на преодоление исторически сложившейся системы неравноправного обмена товарами и услугами, преодоление любых проявлений протекционизма и дискриминации. Что, в общем-то, равнозначно разрушению всей современной финансово-экономической структуры.

Добавьте к этому "необходимость поддержания совместными усилиями глобальной и региональной стратегической стабильности, а также центральной роли ООН как источника и гаранта современного международного права, особенно - в сфере контроля над оружием массового поражения" (включая новые типы такого оружия) - и общая картина того, что должна представлять собой "новая эпоха" российско-китайского "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия" станет более-менее понятной.



На этом фоне выглядит чисто прикладной программа интеграции логистического и информационного пространства двух стран, с подключением к ней программ ЕврАзЭС и "Один пояс, один путь" для формирования "Большого евразийского партнерства" и с реализацией целого комплекса финансовых, экономических, инфраструктурных, экологических и культурных проектов (включая соглашение о расчетах и платежах, которое, судя по всему, должно обеспечить финансовый фундамент не только для стимулирования двусторонней торговли, но и для всех совместных российско-китайских проектов, расширения "бездолларовой зоны" и создания новой международной расчетной единицы; контракт на сооружение двух энергоблоков АЭС "Сюйдапу" и подключение компании МТС к использованию и развитию 5G-технологий китайской корпорации Huawei).



Зачем же тогда, спрашивается, огород городить и уже готовую программу действий уже готового стратегического союза, нового глобального "центра силы" официально именовать какими-то иными, "маскирующими" словами?

Похоже, что такая нота диссонанса прозвучала не случайно и обусловлена позицией китайской стороны. Ведь с этими заявлениями Путин и Си Цзиньпин отправились не куда-нибудь, а на Питерский экономический форум, который традиционно играл роль прозападной и проамериканской площадки, где отечественные либералы и олигархи общались со своими зарубежными коллегами. Конечно, появление там тысячной делегации китайских бизнесменов во главе с "председателем Си" должно было произвести не меньшее впечатление, чем на армию Дария - появление у Фермопил легендарных трехсот спартанцев во главе с царем Леонидом.



Тень китайского коммунистического колосса пересеклась с тенью российских "Авангардов", "Посейдонов" и "Пересветов" - достаточно впечатляющая "политическая анимация" перед заявленными встречами Си Цзиньпина и, не исключено, Путина с 45-м президентом США на саммите лидеров "Большой двадцатки" в Осаке 28-29 июня.

К тому же, дополненная, вне всякого сомнения, сенсационной речью президента России на пленарной сессии ПМЭФ 7 июня, где Путин де-факто обозначил возможность курса на фундаментальные финансово-экономические и связанные с ними военно-политические изменения во всем мире.



Прозвучавшие там характеристики кризисной ситуации в мировой экономике и в мировых финансах заставляли вспомнить Мюнхенскую речь того же спикера в 2007 году, после которой на "коллективном Западе" перестали задаваться вопросом "Who is mr. Putin?", решив, что имеют дело с "рычащей вошью". Время показало, что это было ошибочное решение, а за "вошь" - видимо, под действием веществ, искажающих восприятие реальности, - приняли, как минимум, настоящего "русского медведя".

Проецируя эту историю в финансово-экономическую сферу, нашим западным и особенно - американским партнерам есть чего опасаться.



"Что касается финансов, отмечу: основные глобальные институты были созданы еще в рамках бреттон-вудской системы 75 лет назад. Пришедшая ей на смену в 70-е годы ямайская валютная система, подтвердив приоритет доллара, по сути, не решила главных проблем, в первую очередь - сбалансированности валютных отношений и торгового обмена. За это время появились новые экономические центры, повысилась роль региональных валют, изменился баланс сил и интересов. Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международно финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны‑эмитента на весь остальной мир. Кстати говоря, на мой взгляд, большая ошибка американских финансовых властей и политических центров - они сами подрывают свои преимущества, появившиеся во время создания бреттон-вудской системы. Доверие к доллару падает просто", - сказал Путин и далее разъяснил: "Повестка технологического развития должна объединять страны и людей, а не разобщать их. И для этого нам нужны справедливые принципы взаимодействия в таких ключевых областях, как высокотехнологичные услуги, образование, трансфер технологий, отраслей новой цифровой экономики и глобальное информационное пространство. Да, выстроить подобную гармоничную систему будет, безусловно, непросто, но это лучший рецепт восстановления взаимного доверия, и другого пути у нас нет… Система, если в ее основе - все более очевидная несправедливость, никогда не будет устойчивой и сбалансированной… (Необходимо) провести своего рода демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики и торговли, а именно - оградить от торговых и санкционных войн поставки товаров первой необходимости: лекарств, медицинского оборудования".



К этому "финальному аккорду" прибавить что-либо трудно. Но факт остается фактом - до подобных теоретических фигур высшего пилотажа даже гигант Си не поднялся. И от этих слов на либеральную аудиторию повеяло смертным холодом. Ведь глобальное изменение основ мировой финансово-экономической системы с понижением роли США ведет и к неизбежным переменам внутри России.

Все это вовсе не значит, что заявленные президентом РФ теоретические тезисы сразу (или даже вообще) воплотятся в какие-то практические последствия. Но Путин показал, что, условно говоря, у него в кремлевском кабинете висит еще одно, заряженное уже непосредственно на "империю доллара" ружье, причем далеко не made in China, и оно в любой момент может выстрелить. Независимо от того, что по этому поводу думают все остальные.



Как справедливо заметил в свое время известный американский мафиози Аль Капоне, "при помощи доброго слова и револьвера можно добиться гораздо большего, чем при помощи одного только доброго слова". Но точно так же справедлива и обратная сторона этого высказывания. То есть при помощи доброго слова и револьвера можно добиться гораздо большего, чем при помощи одного только револьвера. Именно эта монетка и была подброшена в воздух Путиным на Международном экономическом форуме. А уж как ее захотят поймать наши западные "партнеры": "орлом" или "решкой", и захотят ли ловить вообще, - это уже их дело. И заодно - их собственный "момент истины".



Можно утешать себя тем, что с финансово-экономической точки зрения Россия сегодня не так сильна, как с военно-политической; что режим санкций против нее будет продолжаться и, возможно, даже усугубляться; что 650 соглашений на сумму 3,1 трлн. рублей (примерно 47,7 млрд. долл.) по итогам ПМЭФ-2019, о которых было официально заявлено - это блеф, и наполовину не соответствующий реальности. Но сегодня Российская Федерация, несомненно, находится в лучшем состоянии, чем накануне сталинской индустриализации или послевоенного восстановления, а с учетом возможности использования китайского и другого "внешнего" потенциала эти слабости могут быть ликвидированы точно так же, как была ликвидирована "отсталость" современной российской армии. Разумеется, с понятными последствиями и для российских либералов (не персонально, а как прослойки "агентуры влияния" Федрезерва, Всемирного банка и Международного валютного фонда).



В том же стиле, с тем же смыслом прошла и еще одна знаковая встреча "на полях" ПМЭФ-2019: российского президента с главами информационных агентств Bloomberg, Синьхуа, Associated Press, Deutsche Presse, France-Presse, IRNA (Иран), Press Association Ltd. (Великобритания), EFE (Испания), ANSA (Италия) и Kiodo News (Япония). Если рассматривать Bloomberg в качестве "медиа-рупора" не США как государства, а пресловутого "глубинного государства" (Deep State) и стоящего за ним крупного транснационального капитала, то в этом списке, составленном по порядку участия в диалоге с президентом России, при желании можно увидеть точное отражение текущих приоритетов российской внешней политики (обратите внимание на факт присутствия директора информационного агентства Исламской Республики Иран IRNA Сейеда Зийи Хашеми и на отведенное ему место - "выше" Великобритании, Испании, Италии и Японии! - авт.).



Путин вроде бы продемонстрировал этим "акулам мирового информационного океана" желание и готовность на "мир без аннексий и контрибуций", условия которого - в очень упрощенном виде - можно сформулировать так: ситуация фиксируется по состоянию сразу после воссоединения Крыма (скажем, на конец марта 2014 года), последующие антироссийские действия западных "партнеров" аннулируются и признаются "небывшими", все начинается "с чистого листа". Эту позицию можно трактовать как "слабую", но на деле она полностью укладывается в привычную внешнеполитическую "матрицу" путинского Кремля: первые условия для контрагентов оказываются самыми наилучшими, далее позиция ужесточается.



При этом президент России обозначил для своих собеседников три важнейшие проблемы, по которым будет проходить "линия водораздела":

- слом глобальной системы международной безопасности, вызванный выходом США из всех договоров, регулирующих "гонку вооружений";

- вмешательство во внутренние дела суверенных государств, включая признание США и их союзниками самопровозглашенного "временного/переходного президента Венесуэлы" Хуана Гуаидо и ситуацию в Сирии и на Украине;

- собственно формирование соглашения о новых "общих правилах" поведения на мировой арене, обязательных для исполнения всеми участниками данного соглашения.

Если первые две проблемы носят актуальный и вполне конкретный характер, то третья выглядит несколько абстрактной и размытой. Тем не менее, она является самой фундаментальной и главной, поскольку без этого добиться сколько-нибудь устойчивого решения первых двух не удастся в принципе. Но даже начинать ее обсуждение без гарантий договороспособности всех заинтересованных сторон не имеет никакого смысла. А такую договороспособность как раз можно проявить только через решение двух первых, более частных и достаточно легко верифицируемых проблем.



Вряд ли наши западные "партнеры", включая "команду" Дональда Трампа, окажутся в состоянии - по разным причинам - пройти даже этот нехитрый "краш-тест" на политическую вменяемость, но, как говорится, "худой мир лучше хорошей ссоры", а попытка - не пытка.

Какие же основные выводы можно сделать по итогам государственного визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию, неразрывно связанного с Петербургским международным экономическим форумом?

Во-первых, Россия и Китай находятся в шаге от заключения официального стратегического союза. Но будет ли сделан этот шаг - зависит от позиции официального Вашингтона, которому и из Москвы, и из Пекина протягивают руки, тем самым подтверждая свою готовность к конструктивному мировому взаимодействию и решению действительно актуальных для человечества проблем, к тому же - носящих глобальный и системный характер.

Но эта готовность - уже во-вторых - накладывалась на одновременную готовность строить многополярный мир и без США, в иной конфигурации, с другими доминирующими центрами, которые и подрывают американскую гегемонию. Разумеется, и США, и их основные союзники понимают, что именно от их решения зависит, по какому пути: сотрудничества с плавной кончиной их привилегий или же бескомпромиссного конфликта с надеждой на выигрыш "коллективного Запада", - пойдет дальнейшая история человечества. Так что здесь явно "ставка больше, чем жизнь".



В-третьих, по всем главным проблемам позиции РФ и КНР либо уже согласованы либо будут согласовываться в оперативном рабочем порядке. В частности, возможность войны "западной коалиции" против "одинокого" Ирана в Москве и Пекине категорически исключают.

В-четвертых, при необходимости возможно преодоление существующих идеологических и структурных противоречий между Россией и Китаем путем перехода России от нынешней либерально-монетаристской матрицы "вашингтонского консенсуса" к модели мобилизационного общества с высоким уровнем социальной справедливости, что сегодня, с учетом "постсоветского" исторического опыта представляется неактуальным или даже вообще невозможным. Но "момент истины" в той или иной его форме, не просто неизбежен - он стремительно приближается.



11 июня 2019



Александр Нагорный

Николай Коньков Источник - zavtra.ru

