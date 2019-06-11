Скончалась народная артистка СССР и Узбекистана танцовщица и хореограф Кундуз Миркаримова

07:53 12.06.2019

Узбекистан, Ташкент – АН Podrobno.uz. В Ташкенте на 95-м году жизни скончалась известный хореограф, народная артистка СССР и Узбекистана Кундуз Миркаримова, сообщает корреспондент Podrobno.uz со ссылкой на "Узбекконцерт".



Кундуз Миркаримова родилась в 1925 году в Ташкенте. 1951 году она окончила хореографическое училище в Москве при Большом театре. В 1951 – 1973 годах танцевала в Государственной филармонии Узбекистана, в Большом театре оперы и балета имени Алишера Навои.



Она обучалась секретам танца у таких великих танцовщиц, как Мукаррама Тургунбаева, Розия Каримова, Гавхар Рахимова и Наталья Губская.

Кундуз Миркаримова получила звание Народной артистки СССР (1966) и Народной артистки Узбекистана (1984), а также премию имени Мукаррам Тургунбаевой (1994). В 1997 году ее наградили орденом "Дустлик".

Среди наиболее известных учениц Миркаримовой – Гавхар Аминова, Дилафруз Жаббарова, Кизлархон Дустмухамедова, Малика Ахмедова, Зебо Аминзода, создавшая знаменитый ансамбль "Зебо" в Таджикистане и другие.

Мы приносим искренние соболезнования семье и близким Кундуз Миркаримовой.

11.06.19