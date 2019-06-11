Используя перец и палки. КазМВД обвинила КазДемВыбор в "незаконных беспорядках"

08:10 12.06.2019 В городах Нур-Султан и Алматы активными сторонниками "ДВК" были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации

Несмотря на превентивные меры, предпринятые правоохранительными органами в указанных местах отдельные группы граждан, подстрекаемые активистами "ДВК", пытались организовать незаконные митинги. Соответственно они доставлялись в ОВД, и часть из них была привлечена к административной ответственности



Пресс служба МВД Республики Казахстан, 11 июня



Как ранее нами неоднократно информировалось силами полиции, Национальной гвардии с участием остальных подразделений МВД в стране был обеспечен тот уровень общественной безопасности и правопорядка, который позволил нашим гражданам свободно участ вовать в процессе голосования в период президентских выборов.

Ни на одном из 9 903 избирательных участках не было допущено серьезных нарушений общественного порядка.

В тоже время, как вам уже доводилось, в городах Нур-Султан и Алматы активными сторонниками "ДВК", запрещенной судом экстремистской организации, во исполнение указаний своих зарубежных руководителей, были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации во время выборов. Надо признать, что активистами "ДВК" в результате массированной пропаганды с использованием социальных сетей удалось привлечь на эти противоправные акции значительное количество наших граждан, тем самым вовлечь их в совершение правонарушений и противостояние с силами правопорядка.

В результате действий активистов запрещенной организации часть граждан 9 июня преступили законы нашей страны и оказались привлеченными за это к ответственности.

10 июня по результатам мониторинга социальных сетей, чатов активистов "ДВК", а также анализируя поступающие из за рубежа указания руководителей "ДВК" несложно было понять, что они не собираются прекращать деструктивные действия и вновь призывают народ выйти на несанкционированные митинги.

При этом активистами чатов "ДВК" предлагались и обсуждались возможности использования новых провокаций в диапазоне: от организации заторов и транспортного коллапса до прямого противостояния со стражами порядка.

Принимая это во внимание и учитывая, что накануне уже отмечались случаи использования камней, палок и перцовых баллонов, Региональными штабами городов и областей было принято решение об ограничении доступа людей к местам анонсированным руководителями "ДВК" для проведения своих акции.

Несмотря на превентивные меры, предпринятые правоохранительными органами в указанных местах отдельные группы граждан, подстрекаемые активистами "ДВК", пытались организовать незаконные митинги.

Соответственно они доставлялись в ОВД, и часть из них была привлечена к административной ответственности. А часть отпущена после разьяснительной работы.

Все привлеченные осуждены судьями суда города Нур-Султан, а в соответствии с законодательством страны ОВД обязаны исполнять судебные акты, содержать лиц в специальных учреждениях, обеспечивать их охрану и конвоирование, при этом место и порядок содержание определяется нормативными актами регулирующими деятельность органов внутренних дел.



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Департамент полиции города Алматы сообщает о начале служебной проверки по факту получения телесных повреждений журналистом Алхабаевым Ш. "ДП города Алматы ни в коем случае не снимает с себя ответственности и гарантирует объективное разбирательство по данному факту. Вместе с тем, следует обратить внимание на наличие правил безопасности для представителей СМИ при освещении беспорядков и несанкционированных митингов. И эти правила, прежде всего, направлены на безопасность самих журналистов. Должна быть наружная опознавательная атрибутика, чтобы в суете можно было, не вглядываясь в документы, распознать представителя медиа. Об этом ранее неоднократно говорилось и руководством МВД. В данном случае журналист Алхабаев Шокан был без опознавательного жилета. В то же время следует отметить, что среди нарушителей общественного порядка очень много провокаторов, чьи преступные действия, в первую очередь, угрожают жизни и здоровью граждан и общественной безопасности. Поэтому первостепенные задачи органов внутренних дел при подавлении беспорядков направлены на нейтрализацию действий преступно настроенных лиц и обеспечение безопасности мирного населения", - сообщили в ДП города Алматы.



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В настоящее время экстренные и оперативные службы города проводят комиссионные осмотры по ряду объектов на территории Алматы, в том числе и судах, после получения сигналов о, якобы, заложенных взрывных устройствах.

В рамках алгоритма действия первичного реагирования на такого рода сообщения представителями служб проводятся эвакуация граждан, отвод транспортных средств и поиски взрывных устройств.

Как информировали в Центре оперативного Управления ДП, по нескольким объектам проверочные мероприятии уже завершены, информация о заминировании оказалась ложной.

Вместе с тем, в полиции Алматы призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.



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Заявление полиции Алматы

Вчера, 10 июня 2019 года приблизительно с 18.00 часов и до 02.00 часов 11 июня 2019 года в городе Алматы несколькими группами лиц был допущен ряд нарушений общественного порядка. Участники данных правонарушений задержаны полицией.

В ближайшее время данным событиям со стороны правоохранительных органов будет дана полная правовая оценка. Вместе с тем, с целью исключения инсинуаций и достоверного информирования населения полиция хотела бы озвучить ряд фактов, подтвержденных на данный момент.

Первое. 10 июня в районе 18.00 часов в микрорайоне "Алгабас" перед театром "Алатау" по призыву Р.Заитова собралась группа людей для проведения несанкционированного митинга. Требование разойтись они проигнорировали, оказали сопротивление полиции и были задержаны. Более того, некоторые из них перекрыли дорогу в районе Алматы Арена.

После проведения беседы с Заитовым он был отпущен. Между тем, перед департаментом полиции города Алматы (зданием "Целинный") собралась группа людей в его поддержку. Заитов приехал из дома и обратился к ним с просьбой разойтись по домам, не участвовать ни в каких незаконных мероприятиях и не поддаваться на провокации.

Собравшиеся разделились на несколько групп и разошлись по городу. Но, одна из них на личных автомобилях заблокировала движение по проспектам Толеби и Абая. Выстроившись в колонну шириной три-четыре машины, двигаясь на пониженной скорости со звуковыми сигналами, высовываясь из окон авто, они фактически парализовали нормальное движение. Одновременно, по этим улицам прямо по дороге шли группы людей, перекрывая движение, перекрестки и создавая аварийные ситуации. Люди вели себя агрессивно, громко кричали, свистели, вели себя крайне неадекватно.

Каких-то конкретных требований правонарушители не озвучивали.

Второе. Участниками незаконных акций было допущено совершение нескольких уголовных преступлений. Так, в половине первого ночи на пересечении проспекта Толе би и улицы Отеген батыра напротив автовокзала "Сайран" автомашиной, участвующей в незаконной акции, был сбит сотрудник дорожно-патрульной полиции, который нес службу по регулировке дорожного движения. Врачи диагностировали у него закрытый перелом бедрено-берцовой кости правой голени со смещением.

Водитель скрылся с места преступления, но вскоре был задержан по признакам преступления, предусмотренного ст.345 Уголовного кодекса РК.

В Алатауском районе Алматы в вечернее время группа людей повредила служебный автомобиль полиции, находясь в нетрезвом состоянии. Они закидали его камнями, разбив стекло машины. Нарушители были задержаны.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.293 Уголовного кодекса РК.

Третье. По указанным правонарушениям в вечернее и ночное время в Центр оперативного управления полиции на пульт "102" поступило 1250 обращений от горожан. Из них 70% были по ночным событиям. Население было напугано шумом и криками в ночное время. Водители возмущались грубым нарушением правил дорожного движения.

Органами полиции были приняты соответствующие меры по пресечению незаконных действий. Правонарушители задержаны.

В настоящее время ситуация в Алматы полностью под контролем. Обеспечено нормальное функционирование транспорта и всех служб. Приняты все меры по обеспечению безопасности на улицах.

Полиция заявляет, что не допустит нарушений общественного порядка, любые противоправные действия, угрозы жизни и безопасности граждан будут пресекаться в строгом соответствии с законом.

Дополнительные сведения будут сообщаться СМИ по мере уточнения информации.



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Марат КОЖАЕВ, первый замглавы МВД: Толпа использовала камни, палки и перцовые баллоны

Лэйла ТАСТАНОВА, Мадина АИМБЕТОВА, "Время", 12 июня



В Нур-Султане и Алматы за двое суток 9 и 10 июня силы правопорядка задержали 700 участников несанкционированных пикетов, митингов и акций протеста, 550 из них привлечены к административной ответственности. Соответствующие оперативные данные и комментарии представил вчера столичным журналистам первый вице-министр внутренних дел страны Марат КОЖАЕВ.

- Порядка 20 тысяч личного состава МВД и структурных подразделений обеспечивали порядок в предвыборный и выборный периоды. В стране действовало 9903 избирательных участка, и ни на одном из них каких-либо серьезных нарушений общественного порядка допущено не было, - заявил Кожаев.

В Нур-Султане и Алматы, продолжил он, по призыву признанной судом экстремистской, а потому запрещенной в стране организации ДВК были организованы несанкционированные митинги, заранее анонсированные руководителями этого объединения из-за рубежа.

- Благодаря тотальной агитации активистов этой организации собрались люди. Длительная обработка населения не могла не дать результата. Силами органов внутренних дел в двух городах эти антиобщественные акции были локализованы, - отметил замглавы МВД. - При этом хочу вас заверить: личный состав органов внутренних дел по требованию руководства страны и министерства при доставлении активных участников этих несанкционированных митингов в отделения полиции вел себя корректно, сдержанно.

Личный состав, подчеркнул Марат Кожаев, не повелся на провокации со стороны участников акций, и практически никто из митингующих не пострадал.

По данным замминистра, в день выборов в двух самых крупных городах страны были задержаны 500 человек, 400 из которых понесли административное наказание - были арестованы или оштрафованы. На следующий день после выборов в Алматы и Нур-Султане задержали 200 демонстрантов, 150 из них привлекли к ответственности.

- Какие-либо спецсредства для активного подавления протестных акций не применялись, - подчеркнул вице-министр. - Мы применяли лишь методы выдавливания личным составом с территории протестов. Людей доставляли в органы внутренних дел и там разбирались по каждому случаю индивидуально. Мы мониторили социальные сети и чаты активных участников ДВК, анализировали указания, которые идут из-за рубежа от беглых руководителей этой экстремистской организации, поэтому для нас не было секретом, что и 10 июня они продолжат свои антиобщественные действия.

В переписках в чатах активисты ДВК обсуждали возможность использования новых провокаций - от организации заторов и транспортного коллапса "до, мягко говоря, прямого физического противостояния силам правопорядка", поведал Кожаев, подчеркнув далее:

- Учитывая это и принимая во внимание, что 9 июня уже имелись факты использования со стороны толпы, агрессивно настроенных людей камней, палок, заранее приготовленных перцовых баллонов, на 10-е число региональными штабами городов и областей было принято решение об ограничении доступа людей в анонсированные руководителями ДВК места. Этим объясняется, что эти места усиленно охранялись силами полиции.

По просьбе журналистов вице-министр прокомментировал произошедшие поздно вечером 10 июня беспорядки в Алматы, которым предшествовало задержание за участие в несанкционированном митинге во второй половине дня в Алатауском районе города айтыскера Рината ЗАИТОВА:

- Любые собрания, демонстрации, митинги четко определены законодательством страны. В понедельник группа лиц, в числе которых находился и Ринат Заитов, собралась в районе "Алматы Арена" и организовала незаконный митинг. Им было вынесено предупреждение акимата и прокуратуры, однако они не желали прекращать. Для разъяснительных работ данные лица были задержаны и доставлены в подразделения органов внутренних дел. Практически все были отпущены, в том числе и Заитов.

Вчера (т. е. в тот же день, в минувший понедельник вечером. - Л. Т.) группа молодых людей собралась возле кинотеатра "Целинный", - продолжил Кожаев. - С ними был уговор, что они мирно разойдутся, без задержания. Ринат Заитов, которого они требовали отпустить, на самом деле в это время был уже у себя дома (заметим, что он обратился к своим сторонникам с просьбой расходиться по домам после того, как был отпущен полицейскими. - Ред.). Пришлось его доставить туда (к кинотеатру. - Л. Т.), показать, что он на месте (на свободе. - Л. Т.). Дома никто его не задерживал. Эти люди (собравшиеся у "Целинного". - Л. Т.), вместо того чтобы покинуть место собрания, пошли по улицам Алматы. Они мешали движению транспорта на двух центральных магистралях города, шумели, кричали в ночное время. Несмотря на неоднократные требования прекратить эти действия, они продолжили это движение аж до автовокзала "Сайран".

К слову, в распространенном пресс-службой департамента полиции Алматы сообщении отмечается, что демонстранты вели себя "агрессивно и неадекватно": заблокировали движение по проспекту Абая и улице Толе би, шли по проезжей части, кричали, свистели и т. д. В связи с этим очень много напуганных горожан обратилось в полицию. Более того, одна из участвовавших в акции машин на пересечении улиц Толе би и Отеген батыра сбила сотрудника дорожно-патрульной полиции, в результате чего он получил перелом ноги. А в Алатауском районе группа нетрезвых молодых людей закидала камнями полицейский автомобиль, разбив стекло. В обоих случаях подозреваемые были задержаны, по данным фактам проводится досудебное расследование.

Прокомментировал первый замглавы МВД и инцидент с задержанием во время митинга в Алматы корреспондента одного из интернет-изданий:

- Данный инцидент случился как раз возле автовокзала "Сайран". Ваш коллега в ночное время без каких-либо опознавательных знаков, что он журналист, оказался в момент проведения силовой фазы по ликвидации антиобщественных проявлений. Он оказался слишком близко к эпицентру задержаний без бейджа, без специального жилета, в ночное время, а в это время что угодно может произойти. Действительно, он был задержан, но потом разобрались, выяснилось, что это журналист, и он был отпущен.

- То есть если журналист был без бейджа и специального жилета, его можно избивать? Нашего коллегу не просто задержали - его избили! - возбудились представители СМИ.

- Лично я на видео не увидел факты избиения, запись прерывается, - последовал ответ. - Но если сотрудники превысили свои служебные полномочия, мы тщательно разберемся.

Я приношу свои извинения от Министерства внутренних дел за такие эксцессы, но здесь отчасти вина и… Мы неоднократно обращались к вам: пожалуйста, занимайтесь своей профессиональной деятельностью, но мы должны четко видеть, что это журналисты! Когда кто-то снимает на видео, наши сотрудники не могут сразу разобраться - это сторонник ДВК, участник беспорядков или же журналист, - пояснил Марат Кожаев.

- Почему в ходе митингов в Нур-Султане и Алматы задерживали всех подряд, включая обычных прохожих? - наседали репортеры.

- Они задержаны не просто так, а за нарушение правопорядка, за участие в несанкционированных митингах. Мы изымали (задерживали. - Л. Т.) тех, кто применял в отношении сил правопорядка какие-то физические действия - бил по щитам, бросал бутылки, камни, - парировал Марат Кожаев.

Ответил он и на вопрос, почему задержанных увозили для отбывания административного ареста в другие города.

- Все виновные лица были осуждены судами Нур-Султана, а место, где они будут отбывать наказание, регламентируется нормативно-правовыми актами. Мы вывезли их, чтобы обеспечить им безопасное отбытие наказания. Порядка 200 человек 9 июня мы вывезли в Акмолинскую и Карагандинскую области. Вчерашние материалы (за 10 июня. - Л. Т.) мы имеем право еще сутки рассматривать. В столице достаточно места. Их увезли, чтобы не создавать скученности. Мы сами определяем место, где они будут отбывать вынесенное судом решение. Источник - nomad.su

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