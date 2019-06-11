Британская архитектурная компания Benoy разработала проект генплана "нового Ташкента". Имени Л.Кагановича?

11:00 12.06.2019

Британская архитектурная компания Benoy разработала проект генплана "нового Ташкента".



Он расположится к востоку от столицы на территории 20 тысяч га на левом берегу реки Чирчик.



По словам британцев, в "новом Ташкенте" будет несколько "центров притяжения", в том числе новый административный район, центральный деловой район, островная жилая застройка, торговый район и аэропорт.



Кроме того, здесь будет предусмотрена разветвленная сеть каналов, зеленых зон и парков.



Планируется, что здесь будут проживать до 2 миллионов человек.





