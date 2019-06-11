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В Киргизии пытаются возродить религию "тенир"
12:40 12.06.2019

Общественный деятель предлагает зарегистрировать в Кыргызстане религию тенир

Общественный деятель "Жаны доор" Райимадам Айылчиев предлагает официально зарегистрировать в Кыргызстане религию тенир. Об этом он сказал 12 июня на пресс-конференции в АКИpress.
По его словам, каждый кыргыз является тенирчи с рождения, потому что основные идеи тенгрианства в крови каждого кыргыза.

"Как мы понимаем, христианство, буддизм, ислам – это религии, хотя буддизм - это дорога к раю, христианство - это религия, ислам – это вера нашего последнего пророка, а вот тенгрианство - это вера, в которую верили наши предки", - сказал он.

Также он добавил, что Россия уже официально зарегистрировало религию тенир. "Мы с 2012 года добиваемся того, чтобы нашу религию официально зарегистрировали в Кыргызстане. Это единственное возможное средство защиты и веры кыргызского народа в рамках правового поля и в цивилизованной форме", - добавил он.

Источник - АКИpress
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