Йеменские хуситы попали ракетой в саудовский международный аэропорт Абха - десятки раненых

15:37 12.06.2019

Аэропорт в Саудовской Аравии попал под ракетный обстрел, десятки раненых



Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по аэропорту города Абха на юго-западе Саудовской Аравии.

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на арабскую коалицию, возглавляемую Саудовской Аравией, крылатая ракета ударила по залу прибытия аэропорта, ранения получили 26 человек.

Среди пострадавших - граждане Индии, Йемена и Саудовской Аравии.



В коалиции назвали произошедшее "военным преступлением" и заявили, что атака на аэропорт "доказывает, что хуситы получили современное оружие из Ирана".

Напомним, что война между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" в Йемене длится с 2014 года. C марта 2015-го против хуситов выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. Конфликт сопровождается чудовищной по своим масштабам гуманитарной катастрофой.