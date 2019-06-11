Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

16:20 12.06.2019

В ходе обращения к гражданам вступивший в должность президент пообещал работать над обеспечением единства общества и отстаивать национальные интересы Казахстана. Токаев также заявил о намерении повысить ответственность власти



Токаев принял присягу во Дворце независимости, после чего председатель ЦИК Казахстана Берик Имашев вручил ему удостоверение и символы главы государства. На церемонии присутствовал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.



"Моя цель - обеспечить единство общества. Всегда и везде буду отстаивать национальные интересы Казахстана", - сказал Токаев.









Токаев победил на выборах президента Казахстана, которые прошли 10 июня, набрав более 70% голосов избирателей. Помимо него в выборах нового главы государства принимали участие еще шесть кандидатов. На втором месте оказался оппозиционер Амиржан Косанов, набравший 16,23% голосов.



В марте возглавлявший Казахстан с 1990 года Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий, его обязанности стал исполнять Токаев, который тогда был председателем сената. Как заявил Назарбаев, к власти должно прийти новое поколение руководителей, которое продолжит преобразования.



Токаев занимал посты главы МИД Казахстана, премьер-министра и председателя сената парламента.



Юлия Выродова