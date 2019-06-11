Униженные и оскорбленные. Как Жогорку Кенеш весь день сопли жевал, - 24.kg

16:21 12.06.2019

12 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ, Махинур НИЯЗОВА



Сопля ли я? Депутаты Жогорку Кенеша сегодня убили полдня, обсуждая самую "насущную" проблему страны.

Сегодняшняя повестка пленарного заседания Жогорку Кенеша состояла из девяти вопросов. Почти все посвящены экономической тематике. Среди них поправки в законы "О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства" и "О туризме".

Но, отложив важные вопросы, парламентарии предпочли весь день обсуждать недавнее выступление экс-президента Алмазбека Атамбаева на митинге "За реальную борьбу с коррупцией".



Тогда был нормальный, не чимкирик парламент, а не как сейчас. Правительство меняли как перчатки.

Алмазбек Атамбаев



Именно на эту фразу обиделись нардепы. Каждый счел своим долгом высказаться в адрес экс-президента страны.

"Два раза нас уже назвали "чимкирик". В обществе эти высказывания обсуждаются", - начал член фракции СДПК Кожобек Рыспаев.

Он попросил защиты у спикера от нападок своего бывшего лидера.



Тут нет соплей, харчков. Тут сидит политическая элита Кыргызстана.

Кожобек Рыспаев



Следом слово взял лидер фракции СДПК Иса Омуркулов. Он вспомнил времена Аскара Акаева, поностальгировал по давней дружбе с Атамбаевым и призвал бывшего товарища "сидеть тихо".

"И я верил, что если мой друг придет к власти, то будет работать честно. Мы верили, что если он мирным путем передаст власть, проведет честные выборы, то будет развитие. Однако, к сожалению, этого не произошло", - посетовал Иса Омуркулов.



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Хотя еще совсем недавно из уст Исы Омуркулова звучали совсем другие слова. "Лидер нации", "отец народа", "гарант Конституции" - этими и другими красочными эпитетами награждал он Алмазбека Атамбаева.

"Президент относится ко всем справедливо", - говорил Иса Омуркулов еще каких-то пару лет назад. Отчего сегодня его мнение поменялось, догадаться несложно.



Поменялась политическая конъюнктура, и хвалить экс-президента стало немодно.



Об этом Омуркулову напомнил и его коллега, лидер фракции "Ата Мекен" Алмамбет Шыкмаматов, обвинив в двуличии.

"Когда Текебаев говорил об узурпации власти и призывал привлечь к ответственности Атамбаева, Иса Омуркулов здесь же говорил: "Ты что? Это же отец народа". Считаю, что выступление Омуркулова неправильное", - возмутился нардеп.



Двуличие в политике неуместно. Лучше бы молча сидел.

Алмамбет Шыкмаматов



Затем в воспоминания ушел спикер парламента Дастанбек Джумабеков. В его памяти неожиданно всплыли события годичной давности, когда он якобы имел разговор с Атамбаевым. И тот пригрозил ему, что соберет 10 тысяч человек и выгонит всех депутатов из "Белого дома".

"Когда начались эти политические игры, я встретился с Алмазбеком Шаршеновичем. Я сказал, что кресло спикера для меня не важно, для меня важны справедливость и народ. Важна политика, которая работает на народ. Тогда Алмазбек Шаршенович заявил, что может вывести 10 тысяч человек и выгнать нас всех из "Белого дома". Я ответил, что не могу с ним согласиться. Сказал, что он действует против народа и государства. Здесь я прекращаю свои отношения с вами, сказал я Атамбаеву", - поделился воспоминаниями торага ЖК.

К чему был этот экскурс в историю, правда, никто не понял.

К порицающим за "сопли" присоединился и глава фракции "Бир Бол" Алтынбек Сулайманов. Он уверен: Алмазбек Атамбаев хочет устроить в стране третью революцию, и поддержал предложение коллег - дать поручение Генеральной прокуратуре проверить деятельность бывшего главы государства. При этом нардеп отметил, что Алмазбек Атамбаев не может нести статус экс-президента.

"Если бы он продолжал работать как Роза Исаковна (Отунбаева. - Прим. 24.kg), то ему никто ничего не сказал бы. Но он не может молчать, провоцирует народ", - возмутился Алтынбек Сулайманов.

Его поддержал член фракции "Республика - Ата Журт" Талант Мамытов. Он напомнил, что ЖК недавно принял закон о гарантиях президента.

"Нам нужно объединиться и дать оценку делам Атамбаева, упорядочить и передать соответствующим органам. Если мы не сможем этого сделать, то, как сказал Атамбаев, мы будем парламентом, который не может сдержать сопли", - заключил Талант Мамытов.



Посмотрим, кто из нас "чимкирик".

Талант Мамытов



Инициативу тут же поддержал член фракции "Кыргызстан" Канат Исаев и обвинил бывшего лидера СДПК во лжи и узурпации власти, а также причастности к освобождению вора в законе Азиза Батукаева. "Если Генпрокуратура, ГСБЭП, МВД не могут, то Жогорку Кенеш должен взять инициативу в свои руки и дать соответствующую оценку", - заявил депутат.

Обида Каната Исаева оправдана. Он сводит давние счеты с Атамбаевым, с подачи которого парламентарий оказался на нарах. Его обвинили в попытке насильственного захвата власти лишь за то, что он поддержал Омурбека Бабанова, когда тот баллотировался в президенты. Из СИЗО ГКНБ он освободился через год после избрания нового президента - Сооронбая Жээнбекова. Дело приостановили, но Канат Исаев, по всей видимости, не простил Атамбаева.



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Уже к обеду парламент собрал более 40 подписей под документом с предложением создать депутатскую комиссию и рассмотреть вопрос о лишении неприкосновенности Алмазбека Атамбаева.

Как пояснил член фракции "Онугуу-Прогресс" Исхак Масалиев, решение комиссии должно быть подписано двумя третями парламентариев и отправлено в Генеральную прокуратуру. "Генпрокурор направит представление в Жогорку Кенеш о привлечении Алмазбека Атамбаева к уголовной ответственности. Но этих процедур не надо было делать, если бы пресловутую 12-ю статью из Закона "О гарантиях деятельности президента" просто убрали, как предлагал я", - отметил депутат.

Однако сам Масалиев этот документ не подписал. Объяснил это тем, что "играем на руку Атамбаеву". "Это ненужный шум. За свои слова и оскорбления экс-президент может отвечать в уголовном или гражданском порядке как обычный человек. Никаких совершенно препятствий для этого нет", - подчеркнул Исхак Масалиев.

Такое рвение у большинства избирателей вызывает брезгливость. Никто не умаляет "заслуг" экс-президента, о которых в свое время оппозиция и журналисты заявляли открыто. А нардепы трусливо молчали, безропотно голосуя за каждую сомнительную инициативу, спущенную с седьмого этажа.

Они и сейчас трусливы. Заявить о необходимости или других поводах для привлечения экс-президента к ответственности, например, за коррупцию или узурпацию власти, смелости не нашлось. Поводом стала смешная причина - за оскорбление Жогорку Кенеша.

За шесть лет президентства Алмазбек Атамбаев кого только не оскорблял. О его крылатых цитатах знают все. Но депутаты делали вид, что ничего не происходит.

"Сопливость" из уст того, к кому они все шесть лет бегали на поклон, теперь их возмутила. Очевидно, что все действия парламентариев продиктованы лишь личными обидами.

В Жогорку Кенеше не ограничились разбором "соплей", потратив полдня. К вечеру депутаты планируют собраться на внеочередное заседание профильного комитета - создать комиссию, добрать недостающее количество подписей и вынести вопрос о лишении неприкосновенности Алмазбека Атамбаева на пленарное заседание.

А когда экс-президента лишат неприкосновенности, "смелых" его критиковать депутатов станет еще больше, можно не сомневаться.