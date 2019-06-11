|В Судане группа офицеров-заговорщиков (68 рыл) попытались свергнуть хунту предыдущих заговорщиков
16:45 12.06.2019
В Судане совершена попытка переворота против Военного совета
Попытка переворота против временного Военного совета совершена в Судане.
По данным источников телеканала Al-Arabiya, задержаны 68 офицеров, принявших участие в неудавшемся перевороте, передает ТАСС.
В отношении задержанных проводится расследование.
Напомним, 11 апреля после акций протеста, которые длились много месяцев, и длительного экономического кризиса армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане президента Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав переходный Военный совет. Вся верхушка власти подозревается в коррупции, отмывании денег, обогащении за счет граждан и нецелевом использовании государственных средств.
Россия признала новые власти Судана, которые в ответ поблагодарили за поддержку и заявили о стратегическом характере взаимоотношений двух стран.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как санкции США довели Судан до путча.
12 июня 2019, Анастасия Воробьева