Я - не в курсе. Токаев высказался о блокировках социальных сетей

19:31 12.06.2019

Касым-Жомарт Токаев - активный пользователь соцсетей.



Президент Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции в Акорде заявил, что был не в курсе блокировок социальных сетей в Казахстане, передает Zakon.kz.



- Я был не в курсе, что социальные сети в Казахстане блокируются. Но, конечно же, правоохранительным органам будет дано соответствующее поручение. Интернет – вещь универсальная, поэтому спасибо за вопрос, - сказал Президент.



В столице проходит пресс-конференция с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Он высказал удовлетворенность прошедшими выборами, прокомментировал, будут ли перестановки в правительстве и обратился к протестующим.