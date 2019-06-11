 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Одиозный Масимов сохранил должность председателя КНБ Казахстана
19:33 12.06.2019

Назначение на эту должность полностью зависит от Сената.

Сенат Парламента РК дал согласие на назначение Карима Масимова председателем КНБ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.
12 июня состоялось заседание Сената Парламента под председательством Дариги Назарбаевой. Депутаты дали согласие на назначение Президентом Республики Казахстан Карима Масимова председателем Комитета национальной безопасности.

Дача согласия на назначение на должность Председателя КНБ относится к исключительному ведению Сената.
Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Парламента Мухтар Кул-Мухаммед подчеркнул, что Масимов "зарекомендовал себя на всех участках работы принципиальным, высококвалифицированным государственным деятелем, верным своему делу и долгу перед Отечеством".
За это предложение депутаты проголосовали единогласно.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - zakon.kz
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