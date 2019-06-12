Казахстан пробуждается для реформ, - Джоанна Лиллис

19:37 12.06.2019 Казахстан вступает на неизведанную ранее территорию политического противостояния. Недавно образовавшаяся группа молодых активистов надеется возглавить его.



Димаш Альжанов объявляет об окончании марша протеста 7 июня и предлагает организаторам отправиться в местный бар. (Все фото сделаны Данилем Усмановым)

"Разные взгляды, один народ".

Этой репликой Касым-Жомарт Токаев задал примирительный тон пресс-конференции 10 июня, когда предварительный подсчет голосов показал, что он, как и ожидалось, добился сокрушительной победы на досрочных президентских выборах в Казахстане.

Тем временем в других частях Нур-Султана сотрудники ОМОН предъявляли обвинения демонстрантам, мирно выражавшим свои взгляды, и заталкивали их в поджидавшие там полицейские фургоны. Похожая атмосфера хаоса царила до глубокой ночи и в крупнейшем городе страны - Алматы.

Судя по событиям последних нескольких дней, Казахстан вступает на неизведанную ранее территорию политического противостояния. А недавно созданная группа молодых активистов "Оян, Казахстан" ("Пробудись, Казахстан") надеется его возглавить.

У движения "Оян, Казахстан" нет лидеров, но среди его членов есть несколько заслуживающих внимания личностей. Одна из них - Димаш Альжанов, политолог, который получил высшее образование в Великобритании и борется за демократию. Он не верит словам Токаева о свободе мнений и готовности к диалогу с протестующими.

"Несмотря на продолжающиеся третий день [до раннего утра 11 июня] протесты против фальсификации выборов, к которым присоединяются все новые люди, руководство страны продолжает осуществлять политику подавления, - сказал Альжанов Eurasianet.org. - Власти не рассматривают даже возможности диалога с обществом".

Альжанов был дважды задержан во время акций протеста: один раз во время наблюдения за демонстрацией в Алматы, во второй раз при попытке добиться освобождения задержанных демонстрантов из полицейского участка. По сообщениям официальных представителей, 9 и 10 июня были задержаны около 700 человек.



Димаш Альжанов освобожден из полицейского участка в Алматы после задержания в день выборов.

Движение "Оян, Казахстан" было создано непосредственно перед выборами 9 июня. Его название - дань знаменитому стихотворению о неповиновении, написанному в начале XX века, когда казахские земли были частью тогдашней царской империи.

"Мы хотим заявить о необходимости проведения в Казахстане глубоких политических реформ", - сказал Альжанов на пресс-конференции 5 июня.

То, что конкретно подразумевает под этими словами "Оян, Казахстан", носит действительно радикальный характер - упразднение поста президента и создание парламентской демократии.

"Большие полномочия, сосредоточенные в руках одного человека, ведут к узурпации власти и тоталитаризму, - сказал Альжанов. - Парламентская республика - первый шаг к тому, чтобы раз и навсегда порвать с тоталитарным прошлым".

Состоявшиеся в эти выходные выборы, по большей части направленные на дальнейшее укрепление власти Токаева, которого выдвинул на эту должность его предшественник Нурсултан Назарбаев, сделали программу преобразований еще более актуальной.

"Это важный момент в нашей истории, потому что смена власти не должна происходить таким образом", - сказал Альжанов.



Альжанова и его соратников раздражает тот факт, что Токаев занял эту должность без учета их мнения. Они считают выборы постановкой - некоторый вес этому определению придали в своем отчете наблюдатели за выборами от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, раскритиковавшие процесс голосования на следующий день после выборов.

"Мы должны отчетливо заявить о том, что у нас есть права. У нас есть свободы. И мы способны принимать решения относительно будущего нашей страны", - сказал он.

В соответствии с веяниями времени движение "Оян, Казахстан" берет свое начало с кампании, организованной в Instagram. Среди хэштегов, популяризированных на веб-сайте социальной сети Ануаром Нурпеисовым, который до недавнего времени был известен исключительно как актер и певец, и художницей Суинбике Сулейменовой, были #QazaqKoktemi ("Казахстанская весна") и #MenOyandim ("Я проснулся").

Из-за такого сетевого происхождения в адрес участников группы посыпались обвинения в том, что они всего лишь диванные хипстер-активисты, крайне далекие от народа.



Участники акций протеста Роман и Яна демонстрируют свои новые татуировки с хэштегом, ставшим популярным в социальных сетях во время недавних протестов: "От правды не убежишь", - гласит он. Оба были задержаны в день выборов.



Недоброжелатели иногда называют представителей городской оппозиции "любителями кофе", презрительно намекая на то, что они практически ничего не делают, только разводят демагогию, сидя в кафе. В предвыборном видеоролике, снятом для одного из так называемых соперников Токаева, не любящего движений, подобных "Оян, Казахстан", доблестные сельские жители рассказывают о тяжелых рабочих буднях.

"Каждый день я просыпаюсь на рассвете. Я не пью кофе, а иду во двор и кормлю гусей. Это мой единственный источник дохода", - говорит на камеру женщина, чей голос едва различим за криком птиц.



Движение "Оян, Казахстан" также критикуют за то, что оно монополизирует тему политических преобразований и реформ в области прав человека, которой десятилетиями занимаются в Казахстане непреклонные и часто игнорируемые активисты. Однако активист со стажем Галым Агелеуов приветствует новых членов сообщества инакомыслящих, называя их "следующей волной молодых людей, пришедших нам на смену".

Движение, может быть, и новое, но обвинения, которые они слышат от тех, кому поручено проводить в жизнь жесткую линию властей, все те же. В ходе допроса члена движения и журналиста Асем Жапишевой, ненадолго задержанной 10 июня во время наблюдения за акцией протеста в Алматы, полицейские спросили ее, почему она хочет "уничтожить страну".



"Они спросили: почему вы помогаете иностранным журналистам выставлять Казахстан в плохом свете?" - сказала она Eurasianet.org, вспоминая свой допрос.

Одна из самых трудных задач "Оян, Казахстан", как признают и сами организаторы движения, - это необходимость четко отмежеваться от главного ненавистного врага Нур-Султана, беглого банкира Мухтара Аблязова. На своей первой пресс-конференции в начале этого месяца основатели "Оян, Казахстан" однозначно дали понять, что они не имеют никакого отношения к Аблязову и, конечно, не получали от него денег.

Однако не все так просто.



Почти все значительные антиправительственные демонстрации, прошедшие в Казахстане в последние месяцы и годы, предположительно проводились по инициативе Аблязова. В своих обращениях во время прямых трансляций в Facebook, которые являются его любимой платформой, он называет дату, время и место проведения. А затем туда приходят от нескольких десятков до нескольких сотен человек. Некоторые из них являются реальными сторонниками Аблязова. Другие же - просто недовольные граждане, которые, хоть и не любят самого Аблязова, готовы воспользоваться редкой возможностью публично выразить свою неудовлетворенность.

Протесты, связанные с президентскими выборами, - наглядный тому пример. Аблязов позвал на них, и несколько сторонников движения "Оян, Казахстан" приняли в них участие, причем некоторые просто наблюдали за процессом.



Но участие в митинге, инициированном Аблязовым, - дело опасное. Он неоднократно был заочно осужден в Казахстане по различным обвинениям. Его партия "Демократический выбор Казахстана" внесена в список экстремистских группировок.

"Для властей Аблязов - воплощение зла […], которое контролирует все акции протеста в стране,- сказал Eurasianet.org перед выборами аналитик Досым Сатпаев. - Но участники протестов вовсе не однородны".

Несмотря на все сказанное Токаевым после выборов о "комитете общественного доверия", который должен сформировать консенсус, непохоже, чтобы для Нур-Султана существовали какие-либо тонкие различия. В полицейский фургон заталкивают всех - демонстрантов, журналистов и даже людей, случайно оказавшихся в районе проведения акции протеста.

Недоверие наблюдается с обеих сторон.

"Сложность состоит в том, что уровень легитимности властей низок, как и уровень доверия к ним общества, - сказал Альжанов Eurasianet.org. - Никто не верит в диалог с ними".

По мнению Сатпаева в правящем истеблишменте может образоваться раскол между "ястребами" и "голубями".

Если "ястребы" победят, Казахстан столкнется с "весьма сильным ужесточением репрессивного режима", - сказал он.



"Если среди элиты появится крыло реформаторов […], существует определенный шанс, что в Казахстане могут начаться реформы", - сказал Сатпаев.

В таком случае движения, подобные "Оян Казахстан", рассчитывают помочь в определении некоторых из них.



Джоанна Лиллис

12.06.19 Источник - russian.eurasianet.org

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560357420

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 1 июня 2019 года №57

- По итогам 5 месяцев 2019 года положительная динамика ВВП сохранена - Миннацэкономики РК

- Данияр Ашимбаев: Задача Касым-Жомарта Токаева – перезапустить политическую систему Казахстана

- В городах Нур-Султан и Алматы активными сторонниками "ДВК" были организованы незаконные митинги для дестабилизации общественной ситуации

- Кадровые перестановки

- Кто уйдет в отставку после выборов президента Казахстана

- Владимир Зеленский начал смену команды с регионов

- Операция "Разузурпация"

- Рабочий график главы государства

