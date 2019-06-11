В Узбекистане появится свое туристическое "Золотое кольцо". Вокруг Ташкента

19:52 12.06.2019

В Ташкентской области подготовили концепцию создания собственного "Золотого кольца". Об этом заявил заместитель премьер-министра страны Азиз Абдухакимов.

По его данным, стоимость проекта составляет более $500 млн. Он отметил, что маршрут может включать семь городов и три курорта международного уровня.

Создание "Золотого кольца" позволит увеличить количество гостиниц в регионе в четыре раза, гостевых домов - в 3,5 раза, приезжающих туристов - в два раза.

Отметим, что Узбекистан планирует создать "Золотое кольцо" в Ферганской долине. Проект планируется подготовить к декабрю 2019 года.