 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 11.06.2019
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Атамбаева начали лишать статуса и иммунитета экс-кыр-президента
19:53 12.06.2019

Бишкек (АКИpress) – Сегодня депутаты сделали ответный удар на речь Атамбаева в субботнем митинге у "Форума".
С этой целью с утра в парламенте выступили депутаты Канат Исаев (при Атамбаеве сидел в тюрьме), Талант Мамытов (при Атамбаеве сидел в тюрьме), Курманкул Зулушев (при Атамбаеве лишился должности судьи), Иса Омуркулов (при Атамбаеве был мэром Бишкека), Алманбет Шырмаматов (при Атамбаеве судили за коррупцию).
В основу их выступлений легли обвинения в адрес Атамбаева. На замечания депутатов Карамушкиной и Орозовой, что решения экс-президента также закреплялись участием их же, депутатов, ответил Омуркулов: "Да, правильно, поддерживали его (Атамбаева), он же у власти был".
Формальным поводом для обвинений послужили слова Атамбаева, что депутаты "чимкирики" (то есть сопли), сказанные им 8 июня на митинге (правда, не все депутаты).
Образней всех выступил депутат Кожобек Рыспаев, который сказал, что "тут нет соплей, харчков. Тут сидит политическая элита Кыргызстана".
В юридическом плане высказался Зулушев. По его словам, Атамбаева можно привлечь к уголовной ответственности за незаконный референдум по конституционной реформе, за укрывательство преступления - не сообщил о 30 млн долларов на избирательную кампанию кандидата в президенты Жээнбекова, за узурпацию судебной власти и незаконное формирование списков кандидатов в депутаты от политических партий. В этих обвинениях опять же есть юридический изъян - в выдвигаемом им обвинении в преступлениях участвовало большее количество лиц. Например, проведение референдума было поддержано решением Жогорку Кенеша.
В политическом плане высказался лидер парламентского большинства Иса Омуркулов. По его словам, было бы хорошо, если бы Атамбаев сидел тихо.
Атамбаев впервые для характеристики депутатов слово "чимкирик" использовал в мартовском выступлении 2019 года. За это время ему в ответ вступил в силу закон, по которому экс-президента можно лишить статуса и привлечь к уголовной ответственности.
Все идет к тому, что Атамбаев лишится статуса экс-президента, а вместе с этим потеряет иммунитет от уголовного преследования до летних каникул депутатов, то есть до июля. После этого с лишением иммунитета должны быть возбуждены уголовные дела, которые легли в основу заключения депутатской комиссии и заключения Генеральной прокуратуры.
Другими словами, возбуждение уголовного дела против бывшего президента Атамбаева и заключение его в СИЗО может стать фактом уже этим летом.
В случае развития этого сценария, политическая борьба может выйти за рамки законов и перейти на улицу. Сами судебные процессы могут начаться на следующий год и быть в стиле обвинения в модернизации Бишкекской ТЭЦ - бывшего президента могут обвинить в сокрытии преступления, но само преступление расследовать не будут. Трудно представить, что власть начнет подрывать легитимность прошедших президентских выборов.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560358380
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