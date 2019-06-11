Атамбаева начали лишать статуса и иммунитета экс-кыр-президента

19:53 12.06.2019

Бишкек (АКИpress) – Сегодня депутаты сделали ответный удар на речь Атамбаева в субботнем митинге у "Форума".

С этой целью с утра в парламенте выступили депутаты Канат Исаев (при Атамбаеве сидел в тюрьме), Талант Мамытов (при Атамбаеве сидел в тюрьме), Курманкул Зулушев (при Атамбаеве лишился должности судьи), Иса Омуркулов (при Атамбаеве был мэром Бишкека), Алманбет Шырмаматов (при Атамбаеве судили за коррупцию).

В основу их выступлений легли обвинения в адрес Атамбаева. На замечания депутатов Карамушкиной и Орозовой, что решения экс-президента также закреплялись участием их же, депутатов, ответил Омуркулов: "Да, правильно, поддерживали его (Атамбаева), он же у власти был".

Формальным поводом для обвинений послужили слова Атамбаева, что депутаты "чимкирики" (то есть сопли), сказанные им 8 июня на митинге (правда, не все депутаты).

Образней всех выступил депутат Кожобек Рыспаев, который сказал, что "тут нет соплей, харчков. Тут сидит политическая элита Кыргызстана".

В юридическом плане высказался Зулушев. По его словам, Атамбаева можно привлечь к уголовной ответственности за незаконный референдум по конституционной реформе, за укрывательство преступления - не сообщил о 30 млн долларов на избирательную кампанию кандидата в президенты Жээнбекова, за узурпацию судебной власти и незаконное формирование списков кандидатов в депутаты от политических партий. В этих обвинениях опять же есть юридический изъян - в выдвигаемом им обвинении в преступлениях участвовало большее количество лиц. Например, проведение референдума было поддержано решением Жогорку Кенеша.

В политическом плане высказался лидер парламентского большинства Иса Омуркулов. По его словам, было бы хорошо, если бы Атамбаев сидел тихо.

Атамбаев впервые для характеристики депутатов слово "чимкирик" использовал в мартовском выступлении 2019 года. За это время ему в ответ вступил в силу закон, по которому экс-президента можно лишить статуса и привлечь к уголовной ответственности.

Все идет к тому, что Атамбаев лишится статуса экс-президента, а вместе с этим потеряет иммунитет от уголовного преследования до летних каникул депутатов, то есть до июля. После этого с лишением иммунитета должны быть возбуждены уголовные дела, которые легли в основу заключения депутатской комиссии и заключения Генеральной прокуратуры.

Другими словами, возбуждение уголовного дела против бывшего президента Атамбаева и заключение его в СИЗО может стать фактом уже этим летом.

В случае развития этого сценария, политическая борьба может выйти за рамки законов и перейти на улицу. Сами судебные процессы могут начаться на следующий год и быть в стиле обвинения в модернизации Бишкекской ТЭЦ - бывшего президента могут обвинить в сокрытии преступления, но само преступление расследовать не будут. Трудно представить, что власть начнет подрывать легитимность прошедших президентских выборов.