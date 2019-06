Китайское предупреждение: как Пекин мстит за Huawei

00:27 13.06.2019 Поддержавшим запрет Трампа IT-корпорациям обещают серьезные последствия, но неповиновение Вашингтону может выйти Кремниевой долине еще дороже



Дмитрий Мигунов



Руководство Китая на минувшей неделе провело встречу со cпредставителями крупнейших американских и мировых IT-корпораций. Пекин собрал цвет интернет-бизнеса США с тем, чтобы предупредить: компании, которые собираются поддержать введенный президентом Дональдом Трампом запрет на передачу американских технологий в США, столкнутся с последствиями. Они обещают быть весьма неприятными, учитывая масштабы китайского рынка и взаимозависимость корпораций США и КНР. Однако неповиновение Вашингтону обойдется Кремниевой долине еще дороже.



Несите сами свой арест: перемирие США и КНР споткнулось о Huawei

Действия Вашингтона ставят под сомнение желание Белого дома выйти на компромисс с Пекином в торговой войне



О проведении сразу нескольких встреч китайских властей с менеджментом нескольких ведущих иностранных компаний сообщила The New York Times со ссылкой на собственные источники. Газета отмечает, что переговоры проводились не только с разработчиками программного обеспечения, но и с некоторыми производителями полупроводников, в частности с британской ARM.



Хотя большинство производителей процессоров и разработчиков ПО в последний год жили как на иголках из-за обострения торговых отношений между США и Китаем, майские инициативы Дональда Трампа (запрет на ведение дел с Huawei и другие ограничения) стали для них неприятным сюрпризом. Теперь крупнейшие компании как из США, так и из других развитых стран вынуждены искать баланс между интересами сверхдержав, готовясь к колоссальным убыткам.



Американские (вместе с европейскими и японскими) компании уже получили трехмесячную отсрочку до вступления в силу эмбарго на сотрудничество с Huawei. Теперь они в массовом порядке обращаются в администрацию США за лицензиями, которые позволят им продолжить работу с китайскими контрагентами. Фирмам приходится приводить подробные финансовые выкладки, чтобы надеяться, что им все-таки разрешат и дальше вести дела с КНР.



Опасные связи: США продолжают продавливать запрет 5G от Huawei

Пока из-за скандала теряют должности высокопоставленные чиновники, выручка гиганта растет



Теперь угроза возникла с другой стороны: Пекин ведет себя не настолько напористо, но подчеркивает, что производителям лучше бы оставаться дружественными. Еще в конце мая китайцы объявили, что создают список "неблагонадежных организаций", которые угрожают интересам государства и частным фирмам из КНР. Спустя некоторое время китайские правительственные и регулирующие органы провели несколько совещаний, на которых поговорили "по душам" с представителями иностранного IT-бизнеса.



С китайской стороны в беседах участвовали представители Национальной комиссии по развитию и реформам (службы, которая разрабатывает и осуществляет элементы центрального планирования в экономике), министерства торговли и министерства промышленности и информационных технологий. Со стороны иностранных компаний (полный список не разглашается) были производители микропроцессоров, а также Microsoft и Dell. К слову, Microsoft - один из немногих ведущих разработчиков ПО, который работает в Китае безо всяких затруднений: поисковая система Bing в отличие от Google действует в стране на полностью легальных основаниях.



Серьезное представительство китайских регуляторов говорит о высоком уровне координации и о том, что встречи были санкционированы на самом верху управленческой пирамиды Китая, отмечает The New York Times. Одной из главных целей было обеспечить поддержку оказавшейся в сложной ситуации Huawei, хотя имя компании в переговорах никак не фигурировало.



Не верь и бойся: чего добьются США запретом на технологии Huawei

На глобальном лидерстве телекоммуникационной компании это не скажется



Для американских и прочих иностранных корпораций были подготовлены два разных послания. Представителей США предупредили, что если администрация Трампа пойдет в своем давлении на китайский IT-бизнес и дальше, расплачиваться за деятельность своего правительства придется корпорациям из США. Китайцы рассчитывают, что Microsoft и Ко воспользуются своими впечатляющими лоббистскими возможностями для того, чтобы немного охладить пыл Белого дома.



В свою очередь, намеки неамериканским фирмам были более мягкими. Пока они будут вести с Китаем бизнес в прежнем режиме, никаких препятствий для их работы создаваться не будет. Напротив, они могут получить определенные преимущества, если их конкуренты из США попадут в немилость.



Насколько эффективно могут подействовать симметричные меры против американских корпораций? С одной стороны, многие фирмы из США завязаны на китайские технологические цепочки. Частично их придется оставить в любом случае, даже если Китай вовсе не примет никаких недружественных действий по отношению к американскому бизнесу, - в том и заключается одна из идей эмбарго против Huawei. В то же время массовые обращения за лицензиями к правительству США подразумевают, что в Кремниевой долине и других центрах IT-бизнеса надеются на то, чтобы попасть в широкий список исключений, подобно ситуации с ZTE несколько лет назад. Тогда Белый дом ввел аналогичное эмбарго, но многие корпорации получили "зеленый свет" на продолжение сотрудничества. В любом случае поставщиков и контрагентов корпорации могут найти, хотя это и потребует определенного времени и инвестиций.



Китайские стенания: лишится ли рынок смартфонов Huawei

Что ждет пользователей, сделавших выбор в пользу попавших под санкции аппаратов



Куда большей неприятностью может стать закрытие китайского внутреннего рынка - частичное или полное. Даже запрещенные в КНР Google и Facebook имеют миллиардные доходы от китайских рекламодателей, что уж говорить о фирмах, которые работают в стране легально. Китай - вторая экономика мира, и потеря этого гигантского и по-прежнему достаточно быстро растущего рынка может оказаться крайне болезненной для любой компании. Другой вопрос, что и сам Китай потеряет много от разрыва контактов, но кажется, в этой торговой войне деньги никто считать не хочет.



Многие компании, разумеется, будут изо всех сил стараться не разгневать Пекин. Проблема в том, что Кремниевая долина боится Вашингтона куда сильнее. Отметим, что до сих пор практически все крупные корпорации опасались даже осторожно критиковать шаги администрации США, видимо, не желая разозлить скорое на выводы окружение президента. Про откровенное неповиновение и говорить нечего - при всей болезненности разрыва с Китаем попытка нарушить американские законы повлечет за собой куда более тяжелые последствия даже для самых устойчивых и мощных корпораций.



Ковровая бомбардировка: чем грозит пользователям Huawei конфликт фирмы с властями США

Администрация Трампа вышла на тропу торговой войны



Не стоит забывать, что по поводу торговой войны с Китаем и преследования Huawei в Вашингтоне сложился определенный консенсус. Иногда не так просто определить, кто в Америке больший "ястреб" в этих вопросах - Трамп или демократическая оппозиция. И, конечно, в уравнение необходимо добавить общий крайне негативный фон по отношению к национальным IT-гигантам в связи с начатыми против них расследованиями. Попытка встать в позицию сторонника свободной торговли и солидарности между крупным бизнесом противоборствующих стран будет, скорее всего, воспринята как "бунт на корабле" с известным результатом.



Таким образом, можно констатировать, что хотя "китайские предупреждения" могут возыметь ограниченный эффект на руководство ряда ведущих компаний, спасти Huawei от санкций они не смогут. Не зря хорошо это понимающий основатель китайской корпорации Жэнь Чжэнфэй заявлял, что первым запротестует, если руководство КНР на самом деле начнет мстить.



Скорее всего, возможности для Китая лежат в несимметричных мерах, в частности, в области урезания поставок редкоземельных металлов, продаже американских долговых обязательств и других действий, область которых лежит вне IT-сферы. Но все это означает эскалацию конфликта, к которой мир и так движется на всех парах. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560374820

Новости Казахстана

- Состоялась церемония официального вступления Касым-Жомарта Токаева в должность Президента Республики Казахстан

- Рабочий график главы государства

- Первые указы Касым-Жомарта Токаева

- Сенаторы дали согласие на назначение К.Масимова Председателем КНБ

- Мажилис одобрил в I чтении законопроект, повышающий размеры социальных выплат

- Политолог Данияр Ашимбаев: Казахстанцы проголосовали за силу, опыт и умение решать вопросы

- Н.Нигматулин: Диалог народа и власти возможен только на принципах законности

- Генеральная прокуратура разъясняет

- Кадровые перестановки

- Стоит ли потакать требованиям многодетных матерей и ипотечников?