Узбекистан просит Россию продлить срок регистрации мигрантов

05:12 13.06.2019

Узбекистан просит вдвое увеличить срок регистрации своих граждан в России – с семи до 15 дней. Этот вопрос в частности обсуждался в Красноярске на заседании межправительственной комиссии по развитию трудовой миграции, сообщает РИА Новости.

Такой период регистрации, уточнили в узбекском ведомстве, уже действует в отношении граждан Таджикистана.



"Было бы также целесообразно увеличить его и для наших граждан в целях улучшения условий пребывания и адаптации в период трудоустройства в РФ. Рабочая группа приняла к сведению информацию узбекской стороны о предложении по увеличению с семи до 15 дней сроков нахождения на территории России граждан Узбекистана без регистрации по месту жительства по приезду", – отметил представитель Минзанятости.



Представители министерства также отметили, что узбекская сторона подготовила проект межправительственного соглашения между Узбекистаном и Россией о взаимном признании медицинского заключения о состоянии здоровья трудящихся-мигрантов.

По данным Министерства внутренних дел России, узбекские мигранты составляют примерно одну десятую часть от всех приезжающих на заработки в РФ – а это около 1 миллиона человек.