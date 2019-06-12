 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Гонконге депутатов остановили арматурой, - М.Коростиков
06:38 13.06.2019

Многотысячные акции протеста привели к переносу дебатов по непопулярному закону

Многотысячные митинги протеста в Гонконге привели к тактической победе демонстрантов: рассмотрение в парламенте закона об экстрадиции в Китай отложено на неопределенный срок. В демонстрациях принимают участие до 1 млн человек. Возводятся баррикады, в столкновениях с полицией в ход идут арматура, камни, слезоточивый газ и перцовые баллончики. Уже пострадал 91 человек. Глава администрации города Кэрри Лам, которую протестующие считают марионеткой Пекина, назвала происходящее "беспорядками" и заявила, что его участники "не любят Гонконг".
Дебаты по поводу вызывавшего массовое недовольство закона об экстрадиции в КНР были отложены, так как гонконгские законодатели не смогли попасть вчера на свои рабочие места. Это им помешали сделать от 240 тыс. (оценка полиции) до 1 млн (по оценкам организаторов) протестующих, которые перекрыли основные дороги в правительственном квартале и заблокировали административные здания, включая парламент города-государства. Вечером пошел сильный дождь, и часть протестующих рассеялась, но десятки тысяч остались и принялись возводить баррикады.
Закон об экстрадиции парламентарии должны были обсудить до четверга. Его принятие позволило бы властям города выдавать пекинскому правительству скрывающихся в Гонконге китайцев, бежавших с материка. Город, напомним, перешел под юрисдикцию материкового Китая лишь в 1997 году и по соглашению 1992 года с бывшей метрополией - Великобританией до 2047 года должен сохранять значительную автономию. Фактически до этого времени под полным управлением Пекина остаются только военная и дипломатическая сферы, в остальном же Гонконг должен функционировать как самоуправляемая территория. Тем не менее Пекину удалось добиться принятия такого закона о выборах в Законодательное собрание города, что большинство мест в нем распределилось между ставленниками материкового Китая.

Как протестует Гонконг
По их мнению, закон позволит закрыть дыры в законодательстве города, которые позволяют укрываться там преступникам. Противники закона считают, что Пекин просто недоволен тем, что в Гонконге находят убежище многие политические активисты с материка, где отсутствуют демократические права и свободы в западном понимании этого слова. Напомним, что в КНР официально существует "социалистическая правовая система", в рамках которой Компартия сильно влияет на судопроизводство.

Фото: Athit Perawongmetha , Reuters
"Лучшее, что сейчас может сделать Кэрри Лам,- отменить или хотя бы отложить на неопределенный срок обсуждение этого закона,- заявил вчера поддерживающий протестующих депутат Чжан Чаосюн.- Если же она продавит закон и прикажет полиции применить силу, я боюсь, что дети Гонконга пострадают, будет литься кровь". Так и произошло: в больницы с травмами различной степени тяжести вчера были доставлены как минимум 70 демонстрантов и 21 полицейский.
Протестующие бросали в полицию булыжники и куски арматуры. В ответ стражи порядка применяли слезоточивый газ и резиновые пули, а также перцовые баллончики.
Очевидцы сравнивают происходящее и по масштабу, и по интенсивности столкновений с "революцией зонтиков" 2014 года, когда гонконгцы требовали изменения избирательного законодательства.
Как власти КНР помогают зарубежным правительствам следить за своими гражданами
Выступая по национальному телевидению, Кэрри Лам не смогла сдержать слез. "Я выросла в Гонконге, и моя любовь к этому месту заставила меня принести много жертв,- заявила она.- В этих беспорядках участвуют люди, которые не любят Гонконг. С момента передачи Гонконга Китаю они используют отношения между городом и центральным правительством для того, чтобы сеять рознь". Она, впрочем, воздержалась от введения в городе военного положения и не обратилась за помощью к расквартированному в Гонконге гарнизону Народно-освободительной армии Китая.

"Крайнюю озабоченность" происходящим в Гонконге выразили правительства США и Великобритании. Пресс-секретарь МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Пекин "решительно выступает против внешнего вмешательства" в свои внутренние дела, и полностью поддержал предлагаемый закон.
Михаил Коростиков
12.06.19

Источник - коммерсант
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