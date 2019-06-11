 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 12.06.2019
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Имамы Кыргызстана будут регистрировать нике в специальном журнале
06:41 13.06.2019

12 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Имамы Кыргызстана будут регистрировать нике в специальном журнале. Об этом сообщило ДУМК.
По их данным, муфтият, изучив опыт других стран, выпустил журнал с одобрения Совета улемов и с целью укрепления института семьи.
"Журнал регистрации внедрят для сохранения семейных ценностей, сокращение разводов, объяснения смысла брака, талака и нафака, усиления ответственности имамов за совершенное нике", - сообщил муфтият.
Духовное управление мусульман Кыргызстана надеется, что журнал регистрации нике поможет женщинам защитить свои права на имущество и наследство в случае развода.
В журнал вносят паспортные данные молодоженов.
Муфтий Максатбек ажы Токтомушев сегодня раздал журналы для регистрации нике священнослужителям Чуйской области и Бишкека. Всего выпустили три тысячи экземпляров.
Отметим, каждый квартал городские и областные казыяты будут принимать отчеты от имамов по регистрированным бракам.

Источник - 24.kg
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