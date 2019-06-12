 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Храбрый хипстер после барбершопа побеждает Левиафана своим самокатом, - О.Туханина
06:45 13.06.2019

дух Болотной, дискредитация силовиков и подполье для консерваторов

Российское гражданское общество вновь одержало громкую победу. Журналист - расследователь "Медузы" Иван Голунов отпущен из-под домашнего ареста, все обвинения с него сняты. Директор Департамента информации и печати российского МИДа Мария Захарова у себя в Фейсбуке так прокомментировала это событие: "Лучший день. До слез. Счастье".

Однако же для любого государственника этот день мрачный и черный. День, в который высокопоставленная чиновница государства публично радуется полному поражению своего государства - что еще может быть хуже?
Многие люди сегодня в социальных сетях пытаюсь убедить себя и других в том, что государство, наоборот, выиграло. Это же хорошо, когда отпускают невиновного на волю, когда ряды, так сказать, самоочищаются, когда обнаглевшие от безнаказанности граждане крепко получают по носу.

Словом, наша общая победа.
А у нее, как мы знаем, очень много отцов. Если в либеральном лагере чествуют адвокатов, блогеров и прогрессивных журналистов, то в лагере провластном героем и красавчиком почему-то стал господин Колокольцев.
Удивительное единодушие: День России - праздник у всех.
И только у отдельных несознательных товарищей, вроде меня, сплошь печаль и уныние. Вероятно, где-нибудь в глубине души я жажду репрессий и всякого другого гулага. Рабская натура, что поделать. Не любит праздника свободных людей.

Если же не ерничать, а говорить серьезно, то все последние несколько дней нам демонстрировали спектакль под названием "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты". Вернее: "Арест и освобождение Ивана Голунова". При этом сам Иван вряд ли понимал, что является в этом спектакле обыкновенным реквизитом.
В чем нас самые разные люди стали горячо убеждать после освобождения Голунова?
В том, что не следует вспоминать о борьбе башен, что не надо искать злой умысел там, где все можно объяснить глупостью и некомпетентностью, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа.

В частности, об этом говорил Борис Надеждин в эфире Первого канала. Однако же, не только он. Многие, включая провластных журналистов. Напоминает создателей какого-нибудь реалити-шоу, которые на голубом глазу убеждают публику, что никакого сценария не существует, а все происходит само собой, как в жизни.
Но если я вижу, что события развиваются по всем канонам голливудской мелодрамы категории Б, я вправе предположить, что где-то там за кулисами существуют и продюсер, и сценарист, и режиссер всего этого действа.
В постановке "Храбрый хиипстер после барбершопа побивает Левиафана своим самокатом", разумеется, есть выгодополучатели, которые сегодня подсчитывают солидную прибыль. Чего добились условные системные либералы и безусловные несистемные на этом этапе?

Во-первых, полностью возрожден дух Болотной. Он же дух Перестройки. Не только старый креативный класс возродился аки Феникс из пепла, но он еще и значительно расширил свои ряды. Аналогичным событием на Украине, допустим, было побиение студентов в конце 2013 года. Из России четко была видна манипуляция обществом, но на самой Украине многие противники Майдана в тот момент перешли в другой лагерь со словами "это уже слишком, нельзя же так". Ровно то самое происходит сегодня и у нас.
Во-вторых, впервые на моей памяти социальные сети практически не обсуждали программную речь президента на ПМЭФ. То есть, Владимир Путин перестал быть генератором информационной повестки, эта повестка создавалась совсем в других местах.

В-третьих, оставшиеся сторонники власти оказались полностью деморализованы. Дураком-то себя ощущать никому не хочется. Несколько дней лоялисты пытались опираться на данные властей, а в итоге эти данные оказались фейками, враньем и выдумкой. Теперь эти люди двадцать раз подумают перед тем, как распространять так называемую "официальную информацию" или так называемые "темники", типа "один знакомый опер рассказал".

В-четвертых, дискредитации подверглись силовые структуры государства. Волшебным образом история с Голуновым бросает тень на любые действия силовых структур: как в будущем, так и в прошлом. Оспариваться будут даже дела с железобетонными доказательствами. Не помните, как мем "распятый мальчик" звучал из каждого утюга и должен был оспаривать любое слово государственной пропаганды? Ну так дело Голунова намного, намного серьезнее.

И, наконец, в-пятых. Последнее по порядку, но не по значению. Приятнейший бонус для творческой тусовки и для разных серьезных людей - возможное смягчение антинаркотического законодательства. А то что же это делается - модный режиссер в своем Порше же грамм кокса провести не может, не обливаясь потом от страха? Это быдло пусть на сцепках плацкартных вагонов курит, а благородные доны должны получить хотя бы относительный легалайз. В Европах же так принято.
А что же получило широкое общество по итогам произошедшего?

Как обычно сегодня пишут, что победа Голунова - это победа всех безвинно осужденных. Ну да, ну да. Сколько раз мы такое слышали и раньше. И когда освобождали беременную Светлану Бахмину, и когда вступались за многих других. Если ты не член либеральной тусовки или твое дело либеральная тусовка не способна использовать в своих политических целях, тебе по-прежнему не светит ничего.

Многие консерваторы до сих пор не поняли, что находятся не просто в глубокой оппозиции, а практически в подполье. Они продолжают рассуждать о слабой солидарности и кивают на либералов: вот, мол, смотрите, эти сплоченные ребята раз за разом добиваются своего, к ним прислушиваются, идут навстречу.
Но, милые, такое происходит лишь потому, что либералы - это и есть наша власть с 1991-го года. Вас не должны смущать их межвидовые противоречия. Стоит консерваторам выступить консолидировано, как в ход пойдут самые жестокие репрессии. А на Западе напишут: "Хотя режим Путина диктаторский и авторитарный, фашистов он все-таки, к счастью, подавляет".

Общество за последние годы не смогло свернуть никаких действий властей, направленных против общества. От монетизации льгот до пенсионной реформы. От ЕГЭ до МФО. От оптимизации больниц и школ до мусорной реформы и смягчения миграционного законодательства.
И при том, что многие из нас понимают: даже такое государство лучше, чем никакого, даже такие правила игры лучше, чем никаких, даже такая стабильность лучше, чем очередные потрясения - это никак не поможет сложившейся системе власти. Если она сама несет в себе зерна своего разрушения, рано или поздно они прорастут. Не вижу здесь никакого повода пить шампанское.

Ольга Туханина

12.06.19

Источник - politconservatism.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560397500
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