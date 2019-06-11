Венесуэльская нефть полежит в запасах

07:01 13.06.2019

Мониторинг мировой экономики



Санкции США в отношении Венесуэлы привели к дополнительному падению добычи на 35% с начала года, подсчитали эксперты вашингтонского Institute of International Finance. Напомним, в конце января США запретили перечисление на счета главной нефтяной госкомпании Petroleos de Venezuela, Sociedad Anonima (PDVSA) средств из США, фактически остановив экспорт венесуэльской нефти в страну. Ограничил Вашингтон и возможности импорта нафты (она необходима для разжижения тяжелой нефти). Негативное влияние на добычу также оказали перебои в электроснабжении и многолетние проблемы в руководстве госкомпании, указывают в IIF.



Такой спад является беспрецедентным по историческим меркам - в Иране после выхода США из ядерной сделки и возобновления эмбарго в мае 2018 года он был меньшим. В подобных случаях (IIF проанализировал 21 кейс, в том числе в Ираке и Ливии) в среднем добыча снижается на 20% в течение трех лет. В Венесуэле при сохранении текущего курса спад, вероятно, продолжится, причем нехватка ресурсов для поддержки инфраструктурных проектов может оказаться даже более весомым фактором, чем санкции,- наличие покупателей в Азии позволяет PDVSA частично перенаправлять экспортные потоки. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), объем поставок в апреле упал до 830 тыс. б/с (минус 610 тыс. б/с к данным годовой давности).



Нефть для Венесуэлы является последним источником иностранной валюты, сокращение ее экспорта будет означать продолжение падения объемов импорта, что усилит дефицит базовых потребительских товаров. Если из поступлений валютной выручки вычесть обязательства по погашению внешнего долга, то средств на импортные закупки остается еще меньше. Связь между объемами добычи и ВВП Венесуэлы в долларах США является почти прямой - расчеты в национальной валюте затрудняют гиперинфляция и множественные обменные курсы. С пика в 2013 году ВВП страны упал с $330 млрд до $80 млрд, следует из модели, построенной экспертами института на основе данных по поставкам и стоимости нефти. ЦБ страны, в конце мая впервые за три года опубликовавший статданные по состоянию экономики, тогда сообщил, что выручка от экспорта нефти в 2018 году составила $29,8 млрд против $31,5 млрд в 2017-м и $25,9 млрд в 2016 году.



Татьяна Едовина

Газета "Коммерсантъ" №100 от 13.06.2019, стр. 2