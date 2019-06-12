Завод "Coca-Cola" в Туркменистане простаивает, сотрудникам задерживают зарплату

07:08 13.06.2019

Завод по производству продукции "Coca-Cola" в Туркменистане до сих пор не работает. По сообщениям корреспондентов Азатлыка, сотрудникам предприятия "Coca-Cola Türkmenistan" задерживают зарплату.



​"Все понимают, что пока предприятие не ликвидируют из-за возможных серьезных исков от материнской компании", - отмечает корреспондент Азатлыка.

Редакция Азатлыка пытается получить комментарий в представительстве турецкой компании "Coca-Cola İçecek", которая является владельцем "Coca-Cola Turkmenistan".

Компания "Coca-Cola Türkmenistan" приостановила производство в Туркменистане в декабре 2017 года. По информации источников Радио Азатлык, беседовавших на условиях анонимности, тогда же "Coca-Cola Türkmenistan" вместе с приостановкой производства уволила часть сотрудников, работавших непосредственно на производстве.



Представитель компании турецкой компании "Coca-Cola İçecek", Александра Аккирман в беседе с Азатлыком 5 декабря сообщила, что компания в Туркменистане переживает некоторые сложности из-за трудностей с конвертацией валюты в Туркменистане и, в связи с этим производство напитков "Coca-cola" приостановлено. Но, представитель компании тогда отметила, что речь не идет о полном прекращении работы компании.



В феврале 2019 года в Ашхабаде скончался глава представительства "Coca-cola" в Туркменистане Гектуг Гезиток. По данным Радио Азатлык, 50-летний гражданин Турции покончил жизнь самоубийством. По некоторым данным, у руководителя представительства "Coca-cola" в Туркменистане возникли финансовые проблемы, связанные с деятельностью компании в этой стране.



12 Июнь, 2019