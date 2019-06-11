В Бухаре по приказу муфтия вырубили древний тутовник, ставший местом паломничества

07:10 13.06.2019

В Бухаре по приказу муфтия вырубили древний тутовник, ставший местом паломничества



9 июня на территории мавзолея шейха Бахауддина Накшбанди в Каганском районе Бухарской области вырубили высохший тутовник, которому почти 700 лет. Представитель мавзолея сообщил, что часть дерева была передана музею.

Как сообщается на сайте мавзолея шейха Бахауддина Накшбанди, "древний тутовник был вырублен на основании фетвы председателя Духовного управления мусульман Узбекистана, муфтия Усманхана Алимова, согласно которой "поклонение деревьям и камням считается проявлением ширка (многобожия – Ред.)".



В обращении Усманхана Алимова к главному имам-хатибу Бухарской области Джобиру Элову говорится, что "решение о вырубке древнего дерева на территории мавзолея было принято по согласованию с уполномоченными органами Бухары".

В своем обращении муфтий Узбекистана просит имам-хатиба Бухарской области вырубить высохшее дерево, так как люди из разных стран съезжаются к нему, чтобы помолиться и попросить тутовник об исполнении желаний.

Как сообщил сотрудник мавзолея шейха Бахауддина Накшбанди, тутовник вырубили 9 июня.

Однако пользователи узбекского сегмента социальных сетей негативно восприняли новость о вырубке дерева с многовековой историей. Они назвали случившееся "очередной победой политического ислама".

Некоторые пользователи указали на нарушение статьи 12 Конституции Узбекистана, в которой говорится, что "никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной".

​Пресс-секретарь Министерства культуры Узбекистана раскритиковал уничтожение памятников истории и культуры Узбекистана.

По его словам, древний тутовник в Бухаре привлекал иностранных туристов также, как и статуя Будды в Сурхандарьинской области республики.

Политолог Рафаэль Саттаров видит проблему в том, что сотрудники местного музея вырубили древнее дерево по приказу муфтия.

– В Узбекистане государство отделено от религии. То, что сотрудник государственного органа вырубает древнее дерево по приказу муфтия, противоречит принципам светскости. Вырубка древнего тутовника по желанию муфтия или группы, которая считает себя приверженцем "чистого" ислама, должно стать тревожным сигналом для общества, – говорит политолог.

По некоторым данным, возраст тутовника, до 9 июня находившегося на территории мавзолея шейха Бахауддина Накшбанди в Каганском районе Бухарской области, составляет 700 лет.

Сотрудник Управления культуры Бухарской области говорит, что возраст этого дерева был установлен учеными.

– Еще в годы СССР к нам приезжали сотрудники Института леса Академии наук СССР и проводили дендрохронологический анализ тутовника, по результатам которого было установлено, что возраст дерева составляет более 500 лет, – сказал собеседник.

Согласно легенде, которой верит местное население, тутовник на территории мавзолея вырос из воткнутого в землю посоха шейха Бахауддина Накшбанди – основателя самого значительного суфийского ордена Накшбандия, который скончался в 1389 году.

Древние тутовники, связанные со святыми именами, растут и в других странах мира.

К примеру, в городе Иерихон в Палестине растет тутовник, которому более 2000 лет. По преданию, под ним укрывался от солнца Иисус Христос.