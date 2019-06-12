Война пойдет веселее. УкрОборонку доверили литовскому "Анчоусу"

08:37 13.06.2019

Возвращение блудного "Анчоуса": на Украине опять популярны иностранные "реформаторы"

Литовский бизнесмен назначен "смотрящим" за самой коррумпированной госкомпанией "древней нации"



Айварас Абромавичюс указом президента Зеленского назначен членом наблюдательного совета государственного концерна "Укроборонпром". Это знаковое назначение, поскольку в очередной раз на руководящие должности на Укриане приходят так называемые "иностранные реформаторы" первого, еще порошенковского набора.



Литовец Абромавичюс стал первым "импортным специалистом по реформам", который получил должность почти сразу после "революции гидности" - в декабре 2014 года. Он был назначен министром экономического развития и торговли в правительство Арсения Яценюка. После него буквально косяком пошли грузинские реформаторы, оккупировавшие должности в ГПУ, министерствах внутренних дел, здравоохранения и юстиции.

Айварас зарекомендовал себя просто прекрасно: сначала он семь месяцев вникал, чем занимается его министерство. Все это время аппарат минэкономразвития пытался выучить его имя и фамилию. В конце концов, стали звать его "Анчоус". Так проще и всем понятно, о ком идет речь.

Потом начался секс-скандал с помощницей Абромавичюса – эстонкой (!) Яаникой Мерило. Та выложила в "Фейсбуке" очень откровенную фотосессию в стиле Джоли. В конце концов, она была вынуждена уволиться. Тем временем "Анчоус" наконец-то разобрался с функциями своего министерства, он повздорил с армейским другом Петра Порошенко – депутатом Игорем Кононенко.



Последний отловил его в туалете Кабмина и поставил ультиматум в духе: "или ты, литовская морда, бросаешь заниматься "Нефтегазом", или будем принимать водные процедуры в прохладном унитазе". В результате Айварас решил подать в отставку.



Посольство США в Киеве выразило возмущение увольнением "флагмана украинских реформ". Теперь "Анчоус" начал свою реформаторскую деятельность на Украине по второму кругу. Теперь уже в "Укроборонпроме", который считается американцами самой коррумпированной компаний на Украине. Скандал с отцом и сыном Свинарчуками-Гладковскими способствовал эпическому провалу Порошенко на выборах. Если Зеленский будет продолжать в том же духе, то скоро следует ожидать назначений в структуры власти грузин-"реформаторов".



Александр Зубченко

12 июня 2019