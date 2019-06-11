"Вы внесли". Си Цзиньпину вручили высший кыргызский орден "Манас" 1-й степени

09:17 13.06.2019

13 июня 2019, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Визит Си Цзиньпина. Председателю КНР вручили орден "Манас"



Председателю КНР Си Цзиньпину вручили орден "Манас" I степени. Церемония состоялась сегодня после переговоров лидеров Кыргызстана и Китая.

"Вы внесли огромный личный вклад в укрепление и развитие двустороннего стратегического сотрудничества и партнерства. Спасибо вам за поддержку Кыргызстана", - заявил после вручения ордена президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что высоко ценит награду.

"Президент вручил мне орден "Манас" I степени. Это убедительно показывает глубокую симпатию кыргызского народа к китайскому народу и дружбу. Я этим дорожу и готов вместе с президентом Сооронбаем Жээнбековым идти рука об руку, прилагать усилия к укреплению дружбы и развития всестороннего стратегического партнерства двух стран", - заключил Си Цзиньпин.