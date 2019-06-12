 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Казахстане воссозданно самостоятельное Агентство по борьбе с коррупцией при Президенте
10:50 13.06.2019

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о мерах по совершенствованию системы государственного управления, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В частности, в документе говорится о преобразовании Национального бюро по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции в Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционную службу) как государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан.

Кроме того, Агентство РК по делам государственной службы и противодействию коррупции преобразовано в Агентство Республики Казахстан по делам государственной службы.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560412200
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