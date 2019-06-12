ШОСовая заморозка: на саммите организации не поднимут вопрос ее расширения

11:50 13.06.2019 Акцент на мероприятии в Бишкеке решено сделать на экономике



Наталия Портякова

Эльнар Байназаров



На саммите лидеров стран - членов Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 13–14 июня в столице Киргизии, акцент решено сделать на экономической составляющей, дал понять "Известиям" генсек организации Владимир Норов. Это заметно и по предложениям на афганском направлении: Россия выдвинет в Бишкеке несколько конкретных инфраструктурных и энергетических проектов, которые планируется развивать в Афганистане под эгидой ШОС, рассказал "Известиям" один из российских участников встречи. В общем по итогам саммита лидеры стран - членов организации, как ожидается, одобрят свыше двух десятков документов. Тему расширения ШОС на нынешней встрече решено не затрагивать.



Цветы навстречу



Помимо хозяина нынешнего мероприятия президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова в Бишкеке одновременно окажутся лидеры сразу 11 стран: главы государств и правительств стран - членов шанхайской "восьмерки", а также президенты Афганистана, Белоруссии, Ирана и Монголии –– государств, которые имеют статус наблюдателей при ШОС. Разумеется, Бишкек готовился к приему такого высокопоставленного иностранного десанта с соответствующим размахом.



Как рассказали "Известиям" в пресс-службе мэрии киргизской столицы, к саммиту город заметно озеленили, высадив на центральных улицах и в парках несколько тысяч саженцев и свыше 130 тыс. цветов. В первую очередь по маршруту следования делегаций: проспектам Манаса, Чуй и Жибек-Жолу. Кроме того, власти Бишкека реконструировали целый ряд улиц: поменяли бордюры, отремонтировали дорожное покрытие, а также провели работы по контурной подсветке 135 зданий в ночное время. Наконец, при въезде в город обновили надпись "Бишкек" и установили эмблему Шанхайской организации сотрудничества.



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Подтянуть экономику



Как рассказал "Известиям" генеральный секретарь ШОС Владимир Норов, за 18 лет существования организации представители стран, которые в нее входят, приняли порядка 1400 документов. При этом 46% из них касались сотрудничества в сфере безопасности.



–– Региональная антитеррористическая структура ШОС, которая координирует деятельность наших правоохранительных органов в борьбе с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, играет существенную роль в обеспечении безопасности в регионе. Но в то же время, об этом говорят и главы государств, сложился определенный дисбаланс, –– признал господин Норов в беседе с "Известиями". –– Сегодня во главу угла ставится укрепление многостороннего экономического сотрудничества, где число принятых документов пока недостаточно, всего 7%.



Военнослужащие КНР и России участвуют в совместном военном антитеррористическом командно-штабном учении вооруженных сил государств – членов (ШОС)



Даже на афганском направлении акцент в этом году будет сделан именно на экономике. На одобрение лидерам стран - членов организации будет впервые предложен проект "дорожной карты" по линии ШОС–Афганистан. Как рассказал "Известиям" один из высокопоставленных российских дипломатов, в нем наряду с традиционными направлениями сотрудничества –– пресечением незаконного оборота наркотиков, обеспечением безопасности границ и борьбой с терроризмом –– будут отражены также конкретные инфраструктурные и энергетические проекты, которые можно будет развивать в Афганистане под эгидой ШОС.



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–– Мы все оказываем Афганистану помощь по двусторонним соглашениям. Но идея России –– посмотреть, что мы можем сделать в общем формате, причем необязательно, чтобы в каком-то проекте участвовали все до единого государства ШОС, - сообщил дипломат "Известиям". Пока таких энергетических и инфраструктурных проектов, которые мы могли бы сообща восстановить или перезапустить заново, порядка 8–9. Но другие страны тоже готовы что-то предложить.



Загрузить дороги



Еще одно направление работы ШОС –– дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры. В 2017 году вступило в силу соглашение правительств стран - членов ШОС о создании благоприятных условий для международных автомобильных перевозок. Кстати, как заметил один из собеседников "Известий", практически все участники заинтересованы в том, чтобы подключить к нему Афганистан, что позволит использовать территорию страны для транзита товаров.



Впрочем, пока развитие кооперации в транспортной сфере пробуксовывает и среди уже подписавшихся под соглашением стран.



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–– На пространстве ШОС 13 млн км автодорог, это 20% всех автомагистралей в мире. Также там проложено 244 тыс. км железных дорог. Но сказать, что сотрудничество в данной сфере у нас на высоте, мы не можем, –– отметил Владимир Норов. –– По железным дорогам пространства ШОС транспортируется лишь 2–3% из мирового объема перевозимых товаров. Поэтому мы намерены повышать эффективность существующих транспортных коридоров и создавать новые.



В общей сложности на саммите 13–14 июня в Бишкеке лидерам предстоит подписать или одобрить пакет более чем из 20 документов. В это число, рассказал "Известиям" российский дипломат, войдут, в частности, план практических действий по реализации антинаркотической стратегии, документы по сотрудничеству в природоохранной сфере, в области физкультуры и спорта, межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере СМИ, а также несколько меморандумов о взаимопонимании между секретариатом ШОС и рядом международных организаций (например, со Всемирной туристской организацией и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН).



–– Прорывных документов там нет, но они все полезные и необходимые, позволяющие придать импульс практической работе на разных направлениях, –– заметил собеседник издания.



Расширение –– не самоцель



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А вот тему расширения организации на нынешнем саммите решили не поднимать. Помимо нынешних восьми членов шанхайского клуба у ШОС есть четыре страны-наблюдателя (Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия) и еще шесть стран-партнеров (Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка).



–– Расширение –– не самоцель для ШОС. Вопрос сегодня в том, чтобы повысить эффективность нашей организации с учетом вхождения в нее таких крупных стран, как Индия и Пакистан (вошли в состав ШОС в 2017 году. - "Известия"). С ними наша организация стала трансконтинентальной, ведь это почти половина населения мира, около 60% территории Евразии, –– рассказал генсек организации.



По его словам, скорее целесообразно обсуждать предоставление статуса наблюдателя новым государствам. А такие "виды" в отношении ШОС имеет десяток стран.



Какого-то официального решения о моратории на расширение ШОС нет, признался "Известиям" один из российских дипломатов, но есть четкое понимание, что сначала надо полноценно встроить в работу организации Индию и Пакистан. И если ШОС не запускает процесс расширения членского состава, то и вопросы, связанные с иными статусами, по этой логике также рассматриваться не должны. Источник - Известия

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