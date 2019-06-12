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Отъем с "переворотом". В чем суть конфликта в Молдавии
11:57 13.06.2019

Пророссийская и проевропейская партии страны объединились в коалицию и создали правительство, чтобы отобрать власть у олигарха Владимира Плахотнюка.

Сторонники последнего говорят о государственном перевороте и отказываются передавать полномочия новым министрам.

С чего все началось?

24 февраля в Молдавии прошли парламентские выборы. По их итогам ни одна из трех главных политических сил страны (пророссийская Партия социалистов, проевропейский блок ACUM и Демократическая партия олигарха Владимира Плахотнюка, которая находится у власти в стране с 2015 года) не получила достаточно голосов, чтобы одержать победу и единолично сформировать правительство.

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Переговоры о коалиции между партиями продолжались вплоть до начала июня. Когда срок для формирования коалиции уже подходил к концу, 8 июня социалисты и ACUM, жестко конфликтующие между собой по вопросу внешнеполитической ориентации страны, неожиданно объединились и образовали в парламенте большинство (61 депутат из 101), необходимое для формирования правительства. За один день это большинство утвердило новое правительство. Премьер-министром стала лидер ACUM Майя Сайду, в правительство вошли несколько представителей социалистов. Должность спикера парламента отошла председателю социалистов Зинаиде Гречаной.

Депутаты также приняли декларацию о том, что власть в Молдавии была "узурпирована" олигархом Владимиром Плахотнюком. Решением парламента в отставку были отправлены главы Службы информации и безопасности и Национального центра по борьбе с коррупцией, назначенцы Плахотнюка. В качестве следующего своего шага депутаты планируют реформировать избирательное законодательство, которое в 2017 году было изменено Демократической партией таким образом, чтобы позволить непопулярной политической силе провести в парламент 40 своих депутатов.

Президент Молдавии Игорь Додон призвал демократов мирно передать власть новому правительству, чтобы не допустить дестабилизации ситуации в стране.

Чем ответил олигарх?

Для Владимира Плахотнюка власть в стране - это вопрос не столько личных амбиций, сколько безопасности. Оппозиция обвиняет его в массовых подкупах и шантаже депутатов, которые позволили ему в 2015 году создать правящую коалицию, имея в парламенте всего 19 депутатов. После установления сторонниками Плахотнюка контроля над страной молдавские СМИ много писали о различных злоупотреблениях со стороны окружения олигарха, в том числе о рейдерских захватах бизнесов, фабрикации уголовных дел против неугодных и многих других прегрешениях. Кроме того, в России против Плахотнюка возбуждено уголовное дело по обвинению в организации заказного убийства и выводе из РФ 37 млрд рублей.

Олигарх использовал все силы, чтобы нанести своим оппонентам ответный удар. Конституционный суд, который контролируют сторонники Плахотнюка, назвал коалицию и все принятые ей решения противоречащими конституции страны. По мнению КС, коалиция не была создана в установленное законом время. Молдавская конституция на это дает 90 дней, как указали судьи, поэтому крайним сроком создания коалиции было 7 июня. Однако у ACUM и социалистов свои подсчеты. Они считают, что на создание коалиции по закону дается не 90 дней, а три календарных месяца. Т. е. коалиция должна была появиться не позднее 9 июня.

Плахотнюк назвал действия коалиции "узурпацией власти". Кроме того, он обвинил лидера социалистов Игоря Додона в предательстве. Якобы Додон предлагал Демократической партии создать коалицию, а в обмен обещал договориться с российскими властями о закрытии уголовного дела против Плахотнюка. Сам олигарх, по его словам, отказался подписывать договор, поскольку посчитал это "изменой стране".

Вечером 8 июня в Кишинев начали съезжаться сторонники Плахотнюка, которые стали блокировать здания министерств, чтобы в них не могли попасть члены нового правительства. Их действия координировал бывший депутат от Демократической партии, президент молдавской Федерации тайского бокса и кикбоксинга Константин Цуцу, близкий к Плахотнюку. "Мы не дадим оппозиции войти ни в одно государственное учреждение в стране. Им нечего там делать", - заявил Цуцу журналистам.

На чьей стороне международное сообщество?

МИД России приветствовал формирование в Молдавии правящей коалиции и правительства. Вице-премьер Дмитрий Козак, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией, назвал прежнюю власть криминальной. "Становятся еще более понятными требования людей, зачастую с противоположными политическими убеждениями, о необходимости деоккупации Молдовы от криминального режима. Мы по-прежнему подтверждаем, что это исключительно внутриполитический процесс. Но для России чрезвычайно важно, чтобы те силы, которые определяют внешнеполитический вектор развития Молдовы, отражали подлинную волю ее граждан", - сказал он.

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По словам Козака, Плахотнюк предлагал Москве заключить коалицию, однако это предложение было отвергнуто. "Историческая практика показывает, что любые тайные политические соглашения в конечном итоге приводят к катастрофе. Как для политиков, участвующих в таких сговорах, так и для граждан, за спиной которых достигаются такого рода договоренности", - подчеркнул вице-премьер.

С поддержкой нового коалиционного правительства выступили и в ЕС. "Мы готовы работать с законным демократическим правительством на основании взаимной приверженности реформам и базовым принципам, прописанным в Соглашении об ассоциации", - сказано в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини и еврокомиссара по политике расширения и добрососедства Йоханнеса Хана.

Молчание пока сохраняют только в США. Американское посольство лишь распространило заявление, в котором есть призыв к скорейшему "преодолению продолжающегося политического тупика".

Чем кончится кризис?

У Владимира Плахотнюка есть все средства, чтобы покончить с коалиционным правительством и взять своих оппонентов под арест по обвинению в государственном перевороте, но он на это не пойдет, потому что боится американцев, как считает молдавский политолог, руководитель Центра стратегического анализа и прогноза EST-WEST Сергей Назария. "Вашингтон склоняется в пользу поддержки нового правительства, потому что старые власти совершенно себя дискредитировали многочисленными скандалами. Поскольку средства и недвижимость молдавских политиков в основном находятся за границей, можно ожидать, что в скором времени сторонники Плахотнюка начнут его покидать. Думаю, к концу недели все будет кончено", - считает он.

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Однако политическая борьба на этом не завершится, а перейдет в стадию противостояния между партнерами по коалиции, социалистами и ACUM, как считает эксперт. "В этой борьбе у Додона очень тяжелое положение. Аудиозапись его разговора широко разошлась по стране. Теперь его политические противники могут даже попытаться запретить Партию социалистов под предлогом спонсирования из-за рубежа. В Молдавии нет партий, которые существуют без поддержки иностранных государств: очень много средств требуют хотя бы телеканалы, которые есть у каждой из них. Однако никто из других лидеров напрямую не признавался в спонсировании из-за рубежа. Додон сказал об этом на аудиозаписи, и это может грозить ему крупными проблемами в будущем", - полагает Назария.

Глеб Иванов

Источник - АиФ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560416220
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