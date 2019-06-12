|В Бишкеке к саммиту ШОС появились "Потемкинские деревни"
12:00 13.06.2019
В Бишкеке к саммиту ШОС фасад здания на улице Киевской закрыли баннером с нарисованными окнами. Фотографию в социальной сети Facebook выложила Рахат Махмедова.
"Центр города, прикрываем результат отсутствия работы правительства клеенкой, прям как я в детстве перед приходом мамы, когда прикрывала одеялом все, что не успела убрать..." - написала она.
Напомним, в Бишкеке 13-14 июня пройдет самммит глав государств - членов ШОС.
Мария ОРЛОВА