В Бишкеке к саммиту ШОС появились "Потемкинские деревни"

12:00 13.06.2019

В Бишкеке к саммиту ШОС фасад здания на улице Киевской закрыли баннером с нарисованными окнами. Фотографию в социальной сети Facebook выложила Рахат Махмедова.



"Центр города, прикрываем результат отсутствия работы правительства клеенкой, прям как я в детстве перед приходом мамы, когда прикрывала одеялом все, что не успела убрать..." - написала она.



Напомним, в Бишкеке 13-14 июня пройдет самммит глав государств - членов ШОС.



Мария ОРЛОВА