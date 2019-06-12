Роль Москвы в очеловечивании Западного мира, - Р.Хубиев

12:03 13.06.2019

РОЛЬ МОСКВЫ В ОЧЕЛОВЕЧИВАНИИ ЗАПАДНОГО МИРА

Примеры неблагодарности: как СССР заставил США заботиться об американцах



Не секрет, что в середине ХХ века в США разительно поменялась идеология. Формальной причиной для этого было то, что наступило новое время, однако реальным поводом послужил Советский Союз и его социалистические достижения.



Дело в том, что угнетать народ, когда рядом расположилась Сверхдержава, популяризирующая идею бесплатных социальные благ, для капитала становилось опасно и нерентабельно. Эксплуатация без конца, получила реальный набор весомой альтернативы и люди стали массово понимать, что жить можно и по-другому.



Осознавая опасность этих изменений, а также рост возмущения "рабочей силы", капитализм скрепя сердцем начал постепенно финансировать социальные проекты.



С начала сороковых годов XX века и до конца 80-х годов, он постоянно был вынужден развиваться с оглядкой на конкурирующую идею. Благодаря подходу СССР к социальной справедливости, в капиталистических странах повсеместно сокращалось неравенство и, хотя сами американцы этого не признавали, им стоило бы благодарить Москву.



Лишь ввиду наличия Советского Союза, жизнь в Америке частично стала обеспечиваться за счет бюджета страны. Помимо прочего была отменена сегрегация в южных штатах, сняты иммиграционные квоты для стран Латинской Америки и Азии, сотни тысяч небелых граждан стали государственными служащими, а от Демпартии откололись те, кто начал считать ее взгляды ультраправыми.



Сегодня на Западе любят говорить, что за всеми этими левыми шагами стоял отнюдь не пример Москвы, а исключительно борьба самих западных трудящихся. И действительно, в Англии, например, в 1908 году был принят Акт о Пенсионном обеспечении. Но достаточно почитать его текст, чтобы понять - у данного документа, как и у всех прочих была исключительно формальная инициатива.



Выход на пенсию с установленных 70 лет, с учетом уровня продолжительности жизни в 51 год у мужчин и 55 лет у женщин, позволял декларировать любой документ. А кроме того, право на пенсию в случае достижения такого возраста имело всего 500 тысяч человек, причем это априори не касалось британских колоний, которые занимали тогда половину мира.



Нельзя отрицать, что идеи социализма и вправду во многом зародились на Западе, но это случилось лишь потому, что именно в нем цвело колониальное право и рабство. Волнения в колониях продуцировали разговоры о неравенстве, но до появления СССР дальше слов дело не заходило.



С окончанием Второй мировой войны и еще более усилившимся авторитетом Советского Союза, "стрелка" англосаксонской идеологии качнулась вновь, а череда президентов-демократов с левыми взглядами (Кеннеди, Джонсон и Картер), говорила сама за себя.



Тем не менее, долго такая тенденция не продержалась - после отравления Сталина и отстранения от власти Берии, к власти пришли неотроцкисты, и началось планомерное и последовательное уничтожение СССР.



Возможно, сохранись СССР в модернизированном виде и продолжи он декларировать собственные ценности социальной защищенности, равенства и справедливости, рост расслоения доходов в мире не стал бы столь велик. Но вместо этого, поздний СССР отбросил изначальные стереотипы и выродился в неэффективный бюрократический конгломерат.



По ходу второй половины XX века направленность идеологии Запада снова пошла в разнос. Яркого контрпримера больше не было, СССР носил ореол неэффективной для простого человека экономики, а потому в англосаксонском мире снова начался стремительный эксплуатационный рост.



В США, Британии и Канаде неравенство в распределении доходов стало лавинообразно нарастать, а континентальная Европа, хотя и являлась колыбелью идеи социализма, едва продержалась до распада СССР.



Цепочка либерально-демократических руководителей в США окончательно добила социалистические идеи и вернула мир обратно к старым временам.



Пока уровень жизни человека на Западе, за счет прочих государств удерживался на приемлемом уровне, вопрос не вставал ребром, однако, когда в 1980 году 1% получателей наиболее высоких доходов в США заработал 8% национального дохода, а в 2012 году - уже более 20%, ситуация начала меняться.



Сегодня эта цифра ежегодно бьет рекорд, и это во времена, когда грабить становится практически некого.



Руслан Хубиев