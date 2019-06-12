"Мы на пороге эпохи войны"... Макрон нагоняет мировой жути

12:18 13.06.2019

Эммануэль Макрон в своей речи, посвященной 100-летию Международной организации труда в Женеве заявил, что мир переживает глубокий кризис и что он, возможно, находится на грани войны. "Я думаю, хаос уже наступил", - сказал он. Президент Франции призвал мировое сообщество заняться решением таких проблем, как неравенство, неконтролируемые технологии и изменения климата.



Макрон: миру нельзя скатываться к войне (The Irish Independent, Ирландия)

Том Майлз (Tom Miles), Стефани Небехей (Stephanie Nebehay)



Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в настоящее время мир переживает глубокий кризис и что он, возможно, находится на грани войны, призвав мировое сообщество заняться решением таких проблем, как неравенство, неконтролируемые технологии и изменения климата.



В своей речи, посвященной 100-летию Международной организации труда в Женеве, Макрон призвал к введению системы универсальной социальной защиты и компенсаций для людей, чье экономическое положение оказалось под угрозой в связи с технологическими и экологическими изменениями.



"Я думаю, что хаос уже наступил. И я думаю, что наше поколение обязано не ждать новой войны, а видеть мир таким, какой он есть", - сказал Макрон.



"Я считаю, что сегодня мы на пороге эпохи войны. И эта война присутствует в наших демократиях - в настоящий момент мы переживаем глубокий кризис. Мы можем превратиться в лунатиков. Но, если мы хотим реального прогресса, нам нужно взять на себя серьезные обязательства", - сказал он.



По его словам, растущее неравенство подпитывает "авторитаризм". Избиратели "говорят, что демократия не защищает нас от неравенства, вызванного безумным капитализмом, поэтому давайте закроем наши границы, построим стены и откажемся от многосторонности", - заявил он, очевидно, намекая на президента США Трампа.



Выступление Макрона продлилось 44 минуты, то есть намного дольше, чем выступления других лидеров, в том числе премьер-министра России Дмитрия Медведева и канцлера Германии Ангелы Меркель.



41-летний президент Франции позиционирует себя как лидера либерального движения, противостоящего подъему ультраправых в Европе. Его позиции внутри Франции серьезно пострадали в результате протестов "желтых жилетов", участники которых выступают против его экономических реформ, в том числе против повышения налога на топливо.