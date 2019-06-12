Новым министром образования и науки Казахстана назначен учитель истории Асхат Аймагамбетов

12:23 13.06.2019

Ранее он занимал должность заместителя акима Карагандинской области.



Куляш Шамшидинова освобождена от должности министра образования



- Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича Министром образования и науки Республики Казахстан, - говорится в указе Касым-Жомарта Токаева.



Аймагамбетов Асхат Канатович родился 14 июня 1982 года в Карагандинской области.

В 2003 году окончил КарГУ им. Е. Букетова по специальности "Историк, Учитель истории", в 2006 - Карагандинский институт актуального образования "Болашак" по специальности "Юриспруденция".

Трудовой стаж:

· Сотрудник КарГУ им. Е. Букетова (2002-2004);

· Председатель ОО "Лига молодых "Ансар" (2004-2005);

· Директор ТОО "Медиа СП" (2005-2006);

· Преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ (2006-2012);

· Заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам (2012-2014);

· Руководитель Управления образования Карагандинской области (02.2014-08.2017);

· Вице-министр образования и науки РК (08.2017-01.2019);

· Заместитель акима Карагандинской области (с 01.2019)

По информации пресс-службы Мажилиса, 13 июня состоялось заседание Комитета Палаты по социально-культурному развитию, на котором была согласована кандидатура Асхата Аймагамбетова для назначения на должность Министра образования и науки Казахстана.

Данный вопрос рассмотрен на заседании Комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".

Основным докладчиком выступил руководитель Канцелярии премьер-министра Галымжан Койшыбаев.

Обращаясь к мажилисменам, Койшыбаев сообщил, что премьер-министр Казахстана вносит на рассмотрение депутатов для проведения консультации кандидатуру Аймагамбетова Асхата Канатовича о назначении на должность Министра образования и науки Республики Казахстан.

Члены Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию задали ряд вопросов Аймагамбетову, а также высказали свои пожелания.

По итогам заседания Комитета по данному вопросу принято соответствующее Заключение, в котором отмечается "Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" представленную премьер-министром Республики Казахстан кандидатуру Аймагамбетова Асхата Канатовича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность Министра образования и науки Республики Казахстан".

В завершение депутаты пожелали кандидату успехов в дальнейшей работе.