 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 13.06.2019
13:26  Акимом Западно-Казахстанской области стал Гали Искалиев
13:13  Торпедированный неизвестно кем в Оманском заливе норвежский танкер "Front Altair" затонул
12:37  Генерал Садыкулов возглавил Службу государственной охраны Казахстана
12:32  "Южанин" и болашакер А.Кульгинов стал новым акимом Нур-Султана (экс-Астаны)
12:23  Новым министром образования и науки Казахстана назначен учитель истории Асхат Аймагамбетов
12:18  "Мы на пороге эпохи войны"... Макрон нагоняет мировой жути
12:03  Роль Москвы в очеловечивании Западного мира, - Р.Хубиев

12:00  В Бишкеке к саммиту ШОС появились "Потемкинские деревни"
11:57  Отъем с "переворотом". В чем суть конфликта в Молдавии
11:55  Грузия: еще одна новая старая оппозиция
11:50  ШОСовая заморозка: на саммите организации не поднимут вопрос ее расширения
11:48  Bloomberg: США рискуют попасть в опасную военную ловушку
10:50  В Казахстане воссозданно самостоятельное Агентство по борьбе с коррупцией при Президенте
09:17  "Вы внесли". Си Цзиньпину вручили высший кыргызский орден "Манас" 1-й степени
09:05  Уволенный за коррупцию из КырМинздрава Курманов возглавил Институт повышения квалификации...
09:01  Кыргызстан ждут многомиллионные иски из-за запрета по урану, - Б.Стамов
08:37  Война пойдет веселее. УкрОборонку доверили литовскому "Анчоусу"
07:10  В Бухаре по приказу муфтия вырубили древний тутовник, ставший местом паломничества
07:08  Завод "Coca-Cola" в Туркменистане простаивает, сотрудникам задерживают зарплату
07:01  Венесуэльская нефть полежит в запасах
06:45  Храбрый хипстер после барбершопа побеждает Левиафана своим самокатом, - О.Туханина
06:41  Имамы Кыргызстана будут регистрировать нике в специальном журнале
06:38  В Гонконге депутатов остановили арматурой, - М.Коростиков
05:12  Узбекистан просит Россию продлить срок регистрации мигрантов
02:01  Казахстан казахвстал как один, - "Къ"
00:27  Китайское предупреждение: как Пекин мстит за Huawei
Среда, 12.06.2019
20:24  Как Китай может подорвать оборонные возможности США? - Foreign Policy
19:53  Атамбаева начали лишать статуса и иммунитета экс-кыр-президента
19:52  В Узбекистане появится свое туристическое "Золотое кольцо". Вокруг Ташкента
19:40  С окончанием президентских выборов в Казахстане начинается настоящая работа, - Еurasianet
19:37  Казахстан пробуждается для реформ, - Джоанна Лиллис
19:33  Одиозный Масимов сохранил должность председателя КНБ Казахстана
19:31  Я - не в курсе. Токаев высказался о блокировках социальных сетей
16:45  В Судане группа офицеров-заговорщиков (68 рыл) попытались свергнуть хунту предыдущих заговорщиков
16:31  Новый глава Чуйской области Киргизии оказался обормотом пуще прежнего
16:23  Во всех областях Казахстана начали работать Департаменты экономических расследований
16:22  Дегенеративная шведская девочка как новое знамя глобального безумия
16:21  Униженные и оскорбленные. Как Жогорку Кенеш весь день сопли жевал, - 24.kg
16:20  Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана
15:37  Йеменские хуситы попали ракетой в саудовский международный аэропорт Абха - десятки раненых
12:40  В Киргизии пытаются возродить религию "тенир"
11:00  Британская архитектурная компания Benoy разработала проект генплана "нового Ташкента". Имени Л.Кагановича?
08:10  Используя перец и палки. КазМВД обвинила КазДемВыбор в "незаконных беспорядках"
07:53  Скончалась народная артистка СССР и Узбекистана танцовщица и хореограф Кундуз Миркаримова
07:49  Россия и Китай: в шаге от военно-политического союза "момент истины" стремительно приближается
07:47  Кому тут золотую пайцзу. В Киргизию с визитом прибыл президент Монголии Баттулга
07:44  Мы - "политическая элита". Депутаты обиделись на слова Атамбаева о сопливости
07:42  Созданный узбекским ученым натуральный каучук из одуванчиков получил премию в Великобритании
07:40  "Таджик Эйр" рискует остаться без пилотов и стюардесс
02:00  Америка подбивает Кремль заключить тайный союз против Турции
01:06  Полный раскол раскольников. "УкрПатриах" Филарет отверг томос об автокефалии "новой церкви" Украины
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   |   КАДРЫ   | 
Новым министром образования и науки Казахстана назначен учитель истории Асхат Аймагамбетов
12:23 13.06.2019

Ранее он занимал должность заместителя акима Карагандинской области.

Куляш Шамшидинова освобождена от должности министра образования

- Назначить Аймагамбетова Асхата Канатовича Министром образования и науки Республики Казахстан, - говорится в указе Касым-Жомарта Токаева.

Аймагамбетов Асхат Канатович родился 14 июня 1982 года в Карагандинской области.
В 2003 году окончил КарГУ им. Е. Букетова по специальности "Историк, Учитель истории", в 2006 - Карагандинский институт актуального образования "Болашак" по специальности "Юриспруденция".
Трудовой стаж:
· Сотрудник КарГУ им. Е. Букетова (2002-2004);
· Председатель ОО "Лига молодых "Ансар" (2004-2005);
· Директор ТОО "Медиа СП" (2005-2006);
· Преподаватель, старший преподаватель, доцент кафедры политологии и социологии КарГУ (2006-2012);
· Заместитель акима Нуринского района по социальным вопросам (2012-2014);
· Руководитель Управления образования Карагандинской области (02.2014-08.2017);
· Вице-министр образования и науки РК (08.2017-01.2019);
· Заместитель акима Карагандинской области (с 01.2019)
По информации пресс-службы Мажилиса, 13 июня состоялось заседание Комитета Палаты по социально-культурному развитию, на котором была согласована кандидатура Асхата Аймагамбетова для назначения на должность Министра образования и науки Казахстана.
Данный вопрос рассмотрен на заседании Комитета в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов".
Основным докладчиком выступил руководитель Канцелярии премьер-министра Галымжан Койшыбаев.
Обращаясь к мажилисменам, Койшыбаев сообщил, что премьер-министр Казахстана вносит на рассмотрение депутатов для проведения консультации кандидатуру Аймагамбетова Асхата Канатовича о назначении на должность Министра образования и науки Республики Казахстан.
Члены Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию задали ряд вопросов Аймагамбетову, а также высказали свои пожелания.
По итогам заседания Комитета по данному вопросу принято соответствующее Заключение, в котором отмечается "Комитет по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан, рассмотрев в соответствии со статьей 22-1 Конституционного закона Республики Казахстан "О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов" представленную премьер-министром Республики Казахстан кандидатуру Аймагамбетова Асхата Канатовича, считает возможным рекомендовать данную кандидатуру для назначения на должность Министра образования и науки Республики Казахстан".
В завершение депутаты пожелали кандидату успехов в дальнейшей работе.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560417780
Новости Казахстана
- Состоялась церемония официального вступления Касым-Жомарта Токаева в должность Президента Республики Казахстан
- Рабочий график главы государства
- Первые указы Касым-Жомарта Токаева
- Сенаторы дали согласие на назначение К.Масимова Председателем КНБ
- Мажилис одобрил в I чтении законопроект, повышающий размеры социальных выплат
- Политолог Данияр Ашимбаев: Казахстанцы проголосовали за силу, опыт и умение решать вопросы
- Н.Нигматулин: Диалог народа и власти возможен только на принципах законности
- Генеральная прокуратура разъясняет
- Кадровые перестановки
- Стоит ли потакать требованиям многодетных матерей и ипотечников?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  