Генерал Садыкулов возглавил Службу государственной охраны Казахстана

12:37 13.06.2019

На официальном сайте Президента РК опубликован указ о назначении Садыкулова Ануара, передает Zakon.kz.



- Назначить Садыкулова Ануара Тулеухановича начальником Службы государственной охраны Республики Казахстан, - говорится в указе Касым-Жомарта Токаева.



Садыкулов Ануар Тулеуханович родился 7 октября 1967 года в Алматы.



В 1984-1991 годах учился в Алма-Атинском зооветеринарном институте; в 2000 году окончил Алматинский государственный университет имени Абая по специальности правоведение.

Трудовой стаж:

· Сотрудник Службы охраны Президента Республики Казахстан, старший офицер, начальник отделения, начальник отдела, начальник 2-го управления, заместитель начальника 1-го департамента Службы охраны Президента Республики Казахстан (10.1992-2006);

· Начальник 1-го департамента - заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан (03.2006-01.2012);

· Первый заместитель начальника Службы охраны Президента Республики Казахстан - начальник службы безопасности Президента (01.2012-01.2013);

· Начальник Службы "Арыстан" КНБ РК (01.2013-03.2013);

· Начальник Службы охраны Президента Республики Казахстан (03.2013-04.2014);

· Начальник Службы Государственной охраны Республики Казахстан (21.04.2014-07.2014);

· Заместитель Председателя- начальник службы "Арыстан" Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (с 07.2014)

Государственные и международные награды, премии, почетные звания:

· Орден "Айбын" 2-й степени (2006);

· Медали

· Почетный сотрудник Службы охраны Президента Республики Казахстан

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Служба в войсковых частях № 28653 г.Ленинабад и № 96580 г.Капчагай (12.1985-11.1987);

· Генерал-майор (05.2008);

· Генерал-лейтенант национальной безопасности (06.05.2017)