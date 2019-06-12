Торпедированный неизвестно кем в Оманском заливе норвежский танкер "Front Altair" затонул

13:13 13.06.2019

Норвежское судно затонуло - подробности атаки на танкеры у берегов Ирана



Мировые СМИ сообщают подробности атаки на два нефтяных танкера в Оманском заливе.

Напомним, ранее об инциденте у берегов Ирана писала "Русская Весна".



Взрывы произошли на танкерах Front Altair и Kokuka Courageous. На борту находились, соответственно, 23 и 21 член экипажа. Власти Ирана сообщают, что команды обоих судов (все 44 человека) благополучно эвакуированы в порт Джаск (Jask), расположенный в провинции Хормозган на юге страны.



Среди экипажа танкера Front Altair, принадлежащего крупнейшему норвежскому судовладельцу FrontLine LTD, по предварительной информации, есть россияне. Также в команде этого судна - граждане Грузии и Филиппин. О составе экипажа второго танкера информации пока нет.

Местные СМИ со ссылкой на неназванные отраслевые источники пишут, что нефтяной танкер, принадлежащий норвежской Frontline, был поражен торпедой.

По последним сообщениям, Front Altair, который перевозил около 75 тыс. тонн нефти, затонул.



Kokuka Courageous, шедший под флагом Панамы и также получивший повреждения после взрыва неустановленного пока происхождения, пока остается на плаву.