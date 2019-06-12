Акимом Западно-Казахстанской области стал Гали Искалиев

13:26 13.06.2019

Акимом Западно-Казахстанской области стал Гали Искалиев, передает корреспондент Tengrinews.kz.



Активу области нового акима представил руководитель Администрации Президента Бакытжан Сагинтаев. Соответствующий Указ был опубликован на сайте Акорды. До назначения Гали Искалиев был первым заместителем акима ЗКО. Бывший аким области Алтай Кульгинов сегодня стал мэром Нур-Султана.



Искалиев Гали Нажмеденович родился в 1970 году, окончил Западно-Казахстанский аграрный университет по специальности "экономика" и Международную академию бизнеса по специальности "менеджмент".В разные годы работал директором Уральского филиала АО "Темирбанк", директором Департамента поддержки и развития предпринимательства ЗКО, управляющим директором, вице-президентом, председателем правления АО "Банк развития Казахстана".Также ранее работал заместителем акима Жамбылской и Актюбинской областей и руководителем Управления регенерации городской среды акимата столицы.