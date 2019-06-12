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    Узбекистан   | 
УзбПравительство провалило реализацию налоговой реформы, – Ю.Юсупов
15:02 13.06.2019

Известный узбекский экономист Юлий Юсупов поделился своими выводами относительно проходящей в Узбекистане налоговой реформы, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
"Убийственные цифры привел заместитель председателя Государственного налогового комитета Мубин Мирзаев. Несмотря на то, что номинальная ставка НДС в стране 20%, эффективная ставка НДС составляет всего 11,5%. Что это означает? То, что кто-то платит 20%, а кто-то, благодаря льготам, вообще ничего не платит. И в среднем получается – 11,5%", – написал он на своей странице в Facebook.

Это, по его словам, также означает, что если бы правительство выполнило прошлогодний указ президента (июнь 2018) о налоговой реформе и ликвидировало бы налоговые льготы по НДС, то НДС можно было бы снизить до 12% без каких-либо потерь для бюджета. А за счет легализации бизнеса (благодаря снижению налоговой нагрузки), поступления в бюджет увеличились бы. Это ровно то, о чем говорили авторы первоначальной версии налоговой концепции – НДС надо было снижать до 12%.
Но правительство указ не выполнило, как и по другим его пунктам. И провалило реализацию налоговой реформы, добавил он.

"Когда обсуждался проект налоговой концепции, наши финансовые органы встали за 20% НДС насмерть и отстояли его. Каков результат? Для средних предприятий, переведенных с 1 января на общие налоги, налоговая нагрузка в большинстве случаев возросла, разрыв между упрощенным и общим режимами устранить не удалось. Как следствие: разукрупнение бизнеса, рост теневого сектора, недопоступления налогов в бюджет", – отметил эксперт.
И вот теперь, добавил Юсупов, казалось бы, приведенные цифры просто кричат о том, что нужно было сделать и что можно еще сделать сейчас: одновременно снизить НДС до 12% и отменить все (или почти все) льготы по НДС. Это же очевидный вывод.

"Нет. Оказывается все наоборот: сначала надо всех охватить НДСом, а потом уже снижать ставку. Просто фантастическое непонимание законов экономики нашими чиновниками, означает только одно: наша экономика все еще обречена на неэффективность и бедность", – написал он.

Юсупов также прокомментировал постоянные ссылки госорганов на мнение международных экспертов.
"И опять ссылки на международных экспертов, которые якобы за 20% НДС. Да, в прошлом году из нескольких экспертов Всемирного банка, которых продержали в "застенках" Минфина несколько дней и которые ничего не знали о нашей реальной экономике, буквально клещами вытянули, что снижать НДС было бы в тех условиях слишком рискованно", – рассказал он.

И теперь, заметил Юсупов, эти слова выдаются за мнение мирового экспертного сообщества. Вопрос: интересно, ко всему, что предлагают международные эксперты, наше правительство относится так же трепетно и неукоснительно выполняет? Или это касается исключительно 20% НДС?

Темир Исаев

Источник - Podrobno.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560427320
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