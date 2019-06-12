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Акимом Мангистауской области назначен Серикбай Трумов
19:58 13.06.2019

"Назначить Трумова Серикбая Утелгеновича акимом Мангистауской области", - говорится в сообщении. Серикбай Трумов с 10 июля 2015 года занимал пост акима Актау, 31 октября 2017 года был избран депутатом областного маслихата.Серикбай Трумов родился в 1964 году в городе Форт-Шевченко. Окончил Казахский политехнический институт имени Ленина в 1992 году по специальности "инженер-строитель". В разные годы работал бетонщиком треста, заведующим отдела Форт-Шевченковского горкома ЛКСМК-СМК, преподавателем учебно-производственного комбината, а также ведущим инженером, акимом Тупкараганского района Мангистауской области, городов Жанаозен и Актау. Пост акима области ранее занимал Ералы Тугжанов

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tengrinews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1560445080
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