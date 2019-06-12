Дочь пресс-секретаря Кремля Пескова выступила против режима Путина. Пчелка переела меда?

20:15 13.06.2019

Дочь Пескова заметили во время несанкционированной акции в Москве

"Восхищаюсь смелостью таких журналистов"

вчера в 17:58, просмотров: 10899



Дочь пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Елизавета была замечена в месте проведения несанкционированной акции в центре Москвы 12 июня.



Телеграм-канал Varlamov News опубликовал видео очевидца, снятое вблизи здания МВД на Петровке. В коротком ролике показано, как Елизавета Пескова находится в сквере в сопровождении некоего молодого человека.



Znak.com сообщает, что сама Пескова разместила короткую сторис о запрещенной акции в Instagram, но позже ее удалила. На данный момент в инстаграме Елизаветы имеется только один пост, посвященный теме задержания журналиста Ивана Голунова. Это ее фотография с номером РБК, на первой полосе которого - надпись "Я/Мы Иван Голунов". В комментарии под снимком Пескова написала, что только справедливый суд может определить виновность человека, а для оного требуется "ТЩАТЕЛЬНОЕ независимое расследование ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ" (орфография сохранена).

Пескова также выразила надежду, что виновные будут наказаны по закону. И добавила, что ей как гражданину обидно, что есть ситуации, при которых "под сомнение попадает честность правоохранительных органов".

"Восхищаюсь смелостью таких журналистов, как Иван Голунов", - отметила Пескова.



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