Глава Финразведки Киргизии Анарбаев признал, что он - сват крим-олигархов Матраимовых. Как-то само вышло...

20:18 13.06.2019

Председатель Финразведки признал родство с кланом Матраимовых



Председатель Государственной финансовой разведки Гуламжан Анарбаев признает родство с семьей Райымбека и Искендера Матраимовых.

Пресс-служба ведомства распространила комментарий главы Финразведки.

"20 лет назад моя сестра вышла замуж за члена семьи Матраимовых. Ее старшему сыну 19 лет, и плохо ли, хорошо ли, но они живут. Что я должен их развести из-за того, что мое имя связывают с ними? Не надо все связывать с работой. У меня нет отношений с семьей Матраимовых. Нас ничего, кроме этого, не связывает. Они своей дорогой идут, а мы - своей. Мое имя в социальных сетях связывают с различными схемами, говорят, что я сват Асылбека Жээнбекова. Даже если просмотреть все наше генеалогическое древо, наши предки не родственники. Между нами нет сватовства или родства. Асылбека Шариповича я лично не знаю, разве что по телевизору смотрю", - прокомментировал Гуламжан Анарбаев.

Ранее депутат парламента Ирина Карамушкина на своей странице в Facebook написала, что глава Финразведки Гуламжан Анарбаев и Матраимовы являются сватами, так как Руслан Матраимов, младший из братьев, женат на родной сестре Гуламжана.



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Irina Karamushkina

около недели назад

В данный момент глава финразведки Гуламжан Анарбаев отчитывается премьер-министру по делу Матраимовых.Гуламжан Анарбаев и Матраимовы являются сватами, т.к. Руслан Матраимов, младший из братьев, женат на родной сестре Гуламжана. Президент Жээнбеков С Ш. в курсе их родства... У нас что вся страна окутана сетевым маркетингом Матраимовых???