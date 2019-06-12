Танкеры в Оманском заливе взрывает неведомая сила

20:27 13.06.2019 13 июня 2019, Иван Абакумов,

Дарья Рыночнова



В Оманском заливе сразу два танкера стали жертвами диверсионной атаки. Экипажи обоих судов благополучно спасены, но один из танкеров может затонуть в любой момент. По предварительной информации, оба судна были атакованы торпедами. За последний месяц это второй подобный инцидент в регионе. Ранее США обвинили Иран в организации атаки на танкеров. Но сейчас даже CNN признается - Тегерану это невыгодно. Так кто же взрывает танкеры?

В четверг днем представители норвежской компании Frontline опровергли сообщения о том, что принадлежащий им танкер Front Altair затонул в водах Оманского залива после диверсионной атаки вблизи побережья Ирана. Как рассказал представитель компании агентству Reuters, на судне продолжается пожар. На его борту находится 75 тонн нафты, тяжелого бензина. Всех членов команды – 23 человека – удалось спасти иранским экстренным службам, легкие повреждения получил лишь один моряк.

О том, что один из двух атакованных в заливе танкеров затонул, ранее передавал ливанский телеканал Al-Mayadeen. Также сообщалось о том, что на борту Front Altair прогремели три взрыва. Представители тайваньской госкомпании CPC Corp, заказ которой выполнял Front Altair, заявили, что танкер мог быть атакован торпедой.



Всего нападению подверглись два танкера. Вторым было атаковано судно Kokuka Courageous с метанолом на борту. Судовладелец танкера компания Bernhard Schulte Shipmanagement заявила, что судно было повреждено в результате "предполагаемой атаки" торпеды, которая пробила корпус над уровнем воды во время перехода из Саудовской Аравии в Сингапур. Его команда в составе 21 человека тоже благополучно спасена. В районе местонахождения судов раздавались звуки взрывов. Среди членов экипажа одного из танкеров были и россияне. В частности, на борту Front Altair находились 11 россиян.

Front Altair следовал под флагом Маршалловых островов из Катара в Тайвань. А Kokuka Courageous – под флагом Панамы из Саудовской Аравии в Сингапур. Оба танкера везли груз для Японии. Об этом Associated Press заявили в министерстве торговли Японии. Премьер-министр этой страны Синдзо Абэ именно сейчас совершает двухдневный визит в Иран, где пытается понизить градус напряженности в отношениях Тегерана с Вашингтоном.

После сообщений об инцидентах с танкерами фьючерсы на нефть марки Brent на бирже ICE выросли на три доллара (4,7%), до 62,56 доллара за баррель, однако затем цена начала медленно снижаться.

Пока никто не взял на себя ответственность за диверсии, однако это не первый подобный инцидент за последнее время. Буквально месяц назад, 12 мая, в порту эмирата Фуджейра прогремело несколько взрывов, после чего огнем оказались охвачены от семи до десяти нефтетанкеров. МИД ОАЭ назвал взрыв нефтетанкеров диверсией. Саудовская Аравия обвинила в дестабилизации региона Иран, пообещав "со всей силой" ответить на нападение. В самом Тегеране всячески отвергали свою причастность к произошедшему.

Замглавы МИД России Сергей Рябков сказал в четверг, что инцидент в Оманском заливе отражает крайне острую ситуацию в регионе. "Говорить о том, что это какой-то проходной эпизод, было бы неправильно. Это отражение общей крайней остроты ситуации в регионе", – сказал дипломат в разговоре с ТАСС.



Рябков отметил, что Москва против скоропалительных выводов относительно инцидента и призывает спокойно разобраться в ситуации. "Нужны меры по нормализации обстановки вокруг Ирана, нужно спокойно, непредвзято разобраться с произошедшим, не делать скоропалительных выводов, которые могут только подлить масла в огонь", – сказал замминистра.

В экспертной среде не исключают, что инциденты могут повлиять на всю мировую экономику, если ситуация в регионе не стабилизируется и танкеры будут под угрозой новых нападений.

"Залив не перекрыт, влияние инцидента на трафик нефти будет незначительным, – сказал газете ВЗГЛЯД замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Владимир Назаров. – Вот если все же перекрытие будет, тогда вся мировая экономика почувствует это влияние. Но пока такого развития событий ничто не предвещает".



По мнению эксперта, для России и остальных нефтедобывающих стран произошедшее может сказаться позитивно в плане роста цен на черное золото. "Цены на нефть выросли... Высокие цены лучше, чем низкие. Это плюс, но не гигантский, понятно, что темпы экономического роста не поменяются от этого", – считает Назаров.

В свою очередь председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов убежден, что произошедшее нагнетает конфликт с Ираном. Он напомнил, что после инцидента 12 мая Вашингтон бездоказательно заявил о причастности Тегерана к нападению на танкеры. "Если будет продолжаться в том же ключе, то возможно это используется в конкретных политических целях", – сказал Лукьянов газете ВЗГЛЯД.

По его мнению, инциденты могут быть направлены на запугивание Ирана. "Возможно США рассчитывают, что мощное экономическое и психологическое давление заставит Иран пойти на переговоры, уступки", – заключил Лукьянов.



Олег Барабанов, программный директор клуба "Валдай" также считает, что подобные происшествия могут быть способом давления на Иран. "За прошедшие недели нефтяное эмбарго США против Ирана фактически показало свою эффективность, поскольку и попытки ЕС его обойти ни к чему не привели", – отмечает Барабанов.



Различные попытки серого экспорта, о котором говорили иранские представители как об ответе на эмбарго, тоже не приобрели широких размеров, полагает эксперт. "Американцы заявили очень четко устами госсекретаря Майкла Помпео о том, что их задача обеспечить ноль баррелей поставок иранской нефти, и соответственно у них нет никаких намерений прекращать это эмбарго, – напомнил Барабанов.



Эксперт отмечает: "Понятно, что это может быть одним из самых больных мест нынешней наступательной политики США для иранцев. Поэтому Роухани заявил о том, что это непременное условие для начала переговоров.

Мне кажется, в ближайшее время у американцев нет никаких резонов пойти навстречу Тегерану в этом вопросе,

поскольку Трамп вряд ли заинтересован в переговорах с Ираном, потому что они не приведут к быстрому успеху".

"С другой стороны, в переговорах можно завязнуть, и репутация президента США может пострадать примерно по той же логике, как она пострадал от закончившихся ничем переговоров с КНДР. Поэтому Трампу для того, чтобы выглядеть убедительно в глазах собственных избирателей нужно показать, что он давит Иран. С этой точки зрения проще сохранять эмбарго, чем идти на переговоры из-за его отмены", – отметил Барабанов.



В том, что угроза транспортировке нефти из Персидского залива усиливается давно, считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. По его словам, это происходит в силу высокой концентрации военных судов в регионе, отсутствии мер доверия и жестких заявлений со стороны США и Ирана.

В то же время он уверен, что вряд ли какая-то из сторон планирует масштабный конфликт, поскольку "в нем все проиграют". Что касается версий о том, кто стоит за диверсиями, то он указал, что в том же Иране "есть разные силы, которые могли организовать провокации". "Тем же анклавам "Исламского государства*" или "Аль-Каиды" это было бы однозначно выгодно, потому что инциденты отвлекли бы внимание от борьбы с терроризмом. Все бы перешло в плоскость противостояния суннитско-шиитского противостояния", – сказал Кортунов.



Политолог не исключил, что эскалация выгодна США, однако американцы "не хотят сами воевать с Ираном", но поддержат Израиль, либо Саудовскую Аравию, которые могут начать военную операцию против Тегерана. "Сейчас лезть в такой конфликт во время избирательной кампании для Трампа почти самоубийство. Потому что он всегда говорил, что его президентство будет концом конфликтов, а не началом новых", – добавил политолог.



Кортунов также считает, что ситуация в какой-то мере может быть выгодна России. "Если будут сохраняться риски для судоходства, это повлечет рост цен на нефть... В то же время рост цен означает и мощный допинг для американских нефти и газа – чем выше цены, тем выше инвестиции", – объяснил политолог.



Взрывы танкеров могут поднять цены на нефть, но, понятно, что никто из крупных игроков этим заниматься не будет. Иран, которого ранее США беспричинно обвинили в этом, уже, похоже, выведен из-под удара: даже американский телеканал CNN говорит, что Тегерану это невыгодно ни с политической, ни с экономической точки зрения. Да еще в тот момент, когда впервые за 41 год японский премьер совершает визит в Иран (поездка Синдзо Абэ в Иран проходит с 12 по 14 июня).

Дмитрий Песков, комментируя инцидент журналистам, заявил: "Насколько мы знаем, никто не располагает информацией о причинах этих инцидентов и что за ними стоит. Этого не знает никто".



Кто взрывает танкеры и какую цель этим преследует - на этот вопрос сейчас нет ответа. А ситуация становится все более напряженной и загадочной. Источник - взгляд

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