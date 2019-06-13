 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Борис Джонсон пробивается к креслу Брит-премьера
22:05 13.06.2019

Британские консерваторы выбирают себе нового лидера

В четверг британские парламентарии-консерваторы выбирали, кому из десяти кандидатов на пост лидера партии и, соответственно, премьер-министра Великобритании, отдать свой голос. Удалось отсеять троих аутсайдеров, а оставшаяся "семерка" до конца июля продолжит бороться за пост главы правительства в следующих раундах. Фаворит этой гонки - Борис Джонсон, бывший мэр Лондона и экс-глава МИДа.
В четверг в Британии стартовала многоступенчатая процедура выборов будущего премьер-министра королевства. За нового лидера голосуют 313 депутатов Палаты общин от Консервативной партии. Выборы построены по принципу игры на выбывание: после того как свои кандидатуры с минимальной поддержкой выдвинули десять человек, депутатам предстоит в течение нескольких раундов распределять свои голоса таким образом, чтобы отсеять наименее популярных кандидатов. В четверг из игры выбыли сразу трое политиков - им не удалось набрать необходимые 17 голосов. В следующий турах проходной барьер повысится с 5% до 10%, то есть до 33 голосов. Ожидается, что новый лидер консерваторов определится в двадцатых числах июля.

Напомним, главу британского Кабинета министров пришлось менять после того, как Тереза Мэй 24 мая признала провал своих попыток вывести страну из ЕС и объявила о готовности отказаться от руководства Консервативной партией (а значит, и уйти с поста премьера). Пока что она продолжает выполнять обязанности премьера, но формально уже ушла с поста лидера консерваторов.

В четверг в ходе первого тура выборов нового лидера из оставшейся семерки больше всего голосов - 114 - набрал бывший министр иностранных дел Борис Джонсон. За ним идут нынешний глава внешнеполитического ведомства Джереми Хант (43 голоса), а также министр окружающей среды и сельского хозяйства Майкл Гоув (37 голосов).

Бориса Джонсона привлекли к суду из-за "Брексита"
"Следующий премьер-министр от Консервативной партии столкнется ровно с теми же проблемами "Брексита", что и Тереза Мэй. Консервативная партия поделилась на фундаменталистов, которые хотят выхода из ЕС без соглашения, несмотря на экономические последствия; группы умеренных взглядов, которая готова смириться с большинством положений соглашения, достигнутого Терезой Мэй с ЕС; и скромной группы проевропейских депутатов, которые верят, что соглашение о выходе должно быть вновь вынесено на референдум",- пояснил "Ъ" директор по внешней политике лондонского Центра европейских реформ (CER) Ян Бонд. Как напоминает эксперт, госпожа Мэй пыталась, но так и не смогла договориться о каком-то компромиссе, который бы позволил ей провести соглашение о выходе из ЕС через Палату общин при участии лейбористов - а пытаясь заручиться симпатиями последних, еще и растеряла поддержку однопартийцев. "По мере того как приближается 31 октября, новый дедлайн по выходу из ЕС, возрастает риск того, что Британия вынужденно или намеренно покинет Евросоюз без предварительных договоренностей, несмотря на то, что такой вариант не находит поддержки в парламенте. И если консерваторы выберут сторонника жесткой линии выхода, этот риск только увеличится",- говорит господин Бонд.

Среди всех кандидатов именно Борис Джонсон выглядит одним из наиболее решительных политиков, готовых за неимением лучшего варианта выйти из ЕС уже 31 октября даже без соглашения.

"После трех лет, в течение которых мы дважды не смогли уложиться в сроки, мы должны покинуть Евросоюз 31 октября,- заявил он в среду накануне голосования в Палате общин.- "Брексит" без сделки не моя цель. Но будет ответственным подготовиться к такому исходу, подготовиться серьезно и основательно". "Я думаю, что будет очень трудно, на самом-то деле я полагаю, что невозможно сделать это к 31 октября. И я не думаю, что нашим национальным интересам будет отвечать движение к краю пропасти на полной скорости",- уже отреагировал на этот сценарий действующий министр финансов Филипп Хаммонд.
Галина Дудина

"Коммерсантъ" от 13.06.2019, 21:11

Источник - kommersant.ru
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