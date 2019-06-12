США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

22:11 13.06.2019

Иранские власти несут ответственность за атаки двух нефтяных танкеров Front Altair и Kokuka Courageous в Оманском заливе, заявил глава Госдепартамента США Майк Помпео в своем Twitter.

"Правительство Соединенных Штатов считает, что Исламская Республика Иран несет ответственность за сегодняшние нападения в Оманском заливе. Эти атаки не что иное, как угроза международной безопасности и миру, и являются очевидным нарушением свободы мореплавания и неприемлемой эскалацией отношений со стороны Ирана",- отметил глава американской дипломатии.

Господин Помпео также подтвердил, что США поднимут вопрос о нападении на нефтяные танкеры в Совете Безопасности ООН. При этом политика Вашингтона в отношении Тегерана останется прежней, а именно - "усадить Тегеран за стол переговоров для достижения всеобъемлющего соглашения", добавил глава Госдепартамента.



Ранее о "высокой вероятности" того, что за нападениями на нефтяные танкеры могут стоять иранские власти, сообщал американский телеканал CBS News со ссылкой на представителя Пентагона. По информации источника в американском военном ведомстве, слова которого цитирует телеканал, он видел сообщения о том, что члены экипажа одного из танкеров полагают, что в их судно попала торпеда или мина. Также источник считает необоснованными заявления Ирана о спасении членов экипажей, так как у "спасенных Ираном не было иного выхода, как подняться на борт иранского судна".

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Эрл Браун подтвердил, что 21 моряк с Kokuka Courageous спасены. На данный момент они находятся на борту эсминца ВВС США Bainbridge.



13 июня у берегов Ирана было совершено нападение на два нефтяных танкера - норвежский и японский. В результате суда загорелись. Члены экипажа были эвакуированы, никто из них не пострадал.

Месяцем ранее, в мае 2019 года, в Персидском заливе от рук неизвестных пострадало четыре торговых судна. Ситуация в Персидском заливе оказалась на грани военного конфликта.