Россия разбомбила террористов, атаковавших турецких военных в Идлибе

22:17 13.06.2019

Взаимодействие военных Турции и России в Сирии продолжится



Министерство обороны России сообщило в четверг, что минувшей ночью террористы запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" отказавшись соблюдать установленный в идлибской зоне деэскалации "режим тишины", атаковали из артиллерийских орудий наблюдательный пост вооруженных сил Турции, в результате чего были ранены трое турецких военных.



После этого турецкое командование обратилось в Центр по примирению враждующих сторон с просьбой помочь обеспечить безопасность своих военных и нанести удары по террористам в Идлибе.



Российское командование направило самолеты ВКС РФ, которые нанесли в районах населенного пункта Докмак и высоты Джебель-Таверта, по координатам, указанным турецкой стороной, четыре бомбовых удара. В результате были уничтожены "скопления боевиков и позиции полевой артиллерии".



Минобороны России подчеркивает, что взаимодействие российского и турецкого командования в Сирии будет продолжено в целях борьбы с терроризмом.