 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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ШОС поборется с "тремя силами зла". Лидеры стран организации собираются в Бишкеке, - "Къ"
06:45 14.06.2019

В распоряжении "Ъ" оказался проект Бишкекской декларации, которую сегодня примут в столице Киргизии главы государств и правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В документе среди прочего подчеркивается необходимость совместной борьбы с "тремя силами зла": сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. На фоне традиционной для ШОС повестки наиболее содержательными обещают стать двусторонние встречи: вчера по итогам переговоров глав Китая и Киргизии были подписаны соглашения о грантах, торговле и инвестициях на общую сумму $7,5 млрд.
Саммит ШОС и сопутствующие ему мероприятия проходят в традиционно торжественной и бесконфликтной атмосфере. С принятием в 2017 году в состав участников Индии и Пакистана находить компромисс стало труднее, но к 2019 году ситуацию удалось немного исправить.
Судя по тексту Бишкекской декларации (есть в распоряжении "Ъ"), которую сегодня примут в присутствии представителей государств-членов ШОС, согласиться им удалось в главном - необходимости борьбы с "тремя силами зла": сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Также стороны, как обычно, договорились совместно бороться с протекционизмом в мировой торговле и трансграничной преступностью, а также строить полицентричный мировой порядок.

Как сообщили "Ъ" информированные источники в Москве, на встрече в Бишкеке также подпишут меморандумы о взаимопонимании с Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН, Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, а также Всемирной туристской организацией ООН. Будет также подписано соглашение о сотрудничестве СМИ стран ШОС, межведомственное соглашение о сотрудничестве в развитии физкультуры и спорта, а также ряд других документов. Лидеры государств-членов должны также утвердить план мероприятий по реализации антинаркотической стратегии на 2019–2020 годы.
Особое внимание будет уделено подписанию "дорожной карты" сотрудничества ШОС и Афганистана, которая, как сообщил "Ъ" знакомый с ходом подготовки саммита источник, призвана "помочь в восстановлении страны". "Дорожная карта" подведет итог работы контактной группы ШОС-Афганистан, последнее заседание которой прошло в Бишкеке 19 апреля. При этом она, как ожидается, не будет включать в себя конкретные проекты, они находятся пока в стадии обсуждения. Основной проблемой на этом направлении, как отмечал в феврале спецпредставитель президента РФ по делам ШОС Бахтиер Хакимов, остается присутствие на территории Афганистана американских войск. "Афганистан - общая головная боль стран ШОС,- сообщил "Ъ" сопредседатель клуба "Пикир" киргизский политолог Игорь Шестаков.- Совместные действия на этом направлении актуальны для всех ее членов".

Успешно, по словам собеседников "Ъ", идет интеграция в деятельность ШОС новых членов - Индии и Пакистана. Удалось избежать полного паралича организации после пограничного конфликта февраля 2019 года, начало которому положило убийство террористом-смертником 40 индийских солдат. Накануне нынешнего саммита, впрочем, было объявлено, что индийский премьер-министр Нарендра Моди в ходе поездки в Бишкек воспользуется длинным маршрутом - облетит территорию Пакистана.
Инициатив от новых участников пока поступает немного, но, к примеру, Дели активно призывает к проведению встреч глав ведомств, ответственных за предотвращение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ее хотели провести еще в истекающий в ходе этого саммита период киргизского председательства, но теперь проведут уже в период председательства российского - предположительно, осенью.

Прибывшие на саммит ШОС главы государств и правительств воспользовались возможностью, чтобы провести как можно больше двусторонних встреч. С Владимиром Путиным, например, вчера уже встретился президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. Самую же результативную встречу пока провел председатель КНР Си Цзиньпин, который подписал со своим киргизским коллегой соглашений на $7,5 млрд (большая часть - меморандумы о намерениях). Часть из них представляет собой коммерческие соглашения, часть - безвозмездную помощь развитию. "Китай продолжит оказывать экономическую помощь Киргизии во благо народа этой страны",- заявил после встречи Си Цзиньпин. А Сооронбай Жээнбеков наградил гостя из КНР орденом "Манас" I степени за "выдающийся вклад в укрепление всестороннего стратегического партнерства" между двумя странами.
"Китай в последние семь-восемь лет - один из главных грантодателей и инвестиционных партнеров Киргизии,- напомнил "Ъ" господин Шестаков.- Выделяемые им ресурсы вносят большой вклад в развитие страны, но также иногда ведут к коррупционным скандалам". В частности, сейчас в Киргизии расследуется уголовное дело о растрате бывшим мэром Бишкека Албеком Ибраимовым $1,4 млн, выделенных китайской компанией TBEA на строительство школы.

Михаил Коростиков, Кабай Карабеков, Бишкек
Газета "Коммерсантъ" №101 от 14.06.2019, стр. 3

Источник - kommersant.ru
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