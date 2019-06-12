Проблема С-400. Во что обойдется Турции тактическое заигрывание с Россией? - Дж. Маркус

06:49 14.06.2019

Джонатан Маркус

Дипломатический обозреватель Би-би-си



Отношения между США и Турцией, одним из ключевых партнеров Вашингтона по НАТО, этим летом могут сильно испортиться.

Турция твердо намерена завершить покупку передового российского зенитного комплекса С-400. Поставка в Турцию первых ракет и входящих в систему радаров должна начаться в июле.

США призывают Анкару подумать. Они предупреждают, что если сделка состоится, то Турция не сможет приобрести новейшие бомбардировщики F-35, которыми будут оснащены ВВС многих стран НАТО в течение грядущего десятилетия.



Это спор, у которого есть военное, стратегическое, и промышленное измерения. Он поднимает вопросы о надежности Турции в качестве партнера НАТО и внешнеполитическом векторе турецкого руководства.

Учитывая ключевое расположение Турции на южных рубежах Альянса и ее роль в сирийском кризисе, можно сказать, что это не та страна, от которой НАТО может позволить себе отвернуться.



Озабоченность Вашингтона покупкой С-400 объясняется как чисто практическими соображениями, так и опасениями, касающимися безопасности.

С-400 - общее название системы, которая продается в нескольких комплектациях. Какую бы комплектацию ни выбрала Турция, ее будет непросто включить в общую систему ПВО НАТО в регионе, это простой факт.

Это важно, потому что системы ПВО - мы говорим про оборону не только от пилотируемых самолетов, но и от ракет - состоят из нескольких видов радаров и ракет, приспособленных против разных видов угрозы с воздуха и работающих на разных высотах.

То есть в этом случае целое - больше суммы своих частей. Уберите из общей системы один узел, сделайте один комплекс ПВО самостоятельным, и общие показатели защиты падают.



Принцип работы ЗРК С-400

Россия делает очень хорошие системы ПВО, однако использование российской системы вооруженными силами страны НАТО потребует присутствия инструкторов и обслуживающего персонала, а это чревато множеством проблем в области безопасности. Что узнают русские в ходе установки и калибровки своих орудий?

Это особенно беспокоит американцев, поскольку Турция собирается пользоваться передовыми самолетами F-35, которые производят США. Первую пару уже формально передали Турции: турецкие пилоты начали тренировки на них в США.

Посадить F-35 на авианосец сможет игрок в Nintendo

Эрдоган: Турция не откажется от российских комплексов С-400



В США опасаются, что присутствие русских и их участие в организации турецких ПВО, работающей в том же регионе, что и F-35, поможет им получить ценные разведданные.

В Турции говорят, что базы, на которых будут размещены С-400, будут удалены от тех, где будут базироваться F-35. Кроме того, ясно, что у России уже есть возможность многое узнать про F-35. Самолетами уже пользуются израильские ВВС, за действиями которых тщательно следят российские радары в Сирии.



Но США все равно недовольны решением Турции. Как сказал один из американских командующих, они не хотят "делиться информацией о возможностях F-35 с Россией". В процессе внедрения С-400 в систему обороны Турции действительно может всплыть немало деталей об организации ПВО НАТО и возможностей авиации альянса.

В начале июня администрация Трампа выдвинула предельно четкие условия: если сделка с Россией состоится, то турецкие специалисты будут отстранены от участия в тренировочной программе на F-35 и должны будут уехать из США к концу июля. Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шэнахэн выдвинул этот ультиматум в письме своему турецкому коллеге Акару Хулуси.

США уже приостановили поставки Турции оборудования, связанного с F-35.



Все это, конечно, не предпосылка для выхода Турции из НАТО. Однако между Анкарой и Вашингтоном уже есть разногласия по поводу поддержки, которую США оказывали сирийским курдам. К тому же стиль правления турецких властей становится все более авторитарным, что противоречит либеральным ценностям многих других членов альянса.



Тактическое заигрывание Турции с Россией - другим ключевым игроком в Сирии - только добавляет ситуации напряженности.