Уже не предупреждение, но заявка на лидерство, - М.Хазин

06:52 14.06.2019

12.06.2019 Михаил Хазин



Товарищ Халдей на днях отметился большой статьей, посвященной выступлению Путина на СПбМЭФ, к которой у меня есть серьезные претензии. Настолько серьезные, что я не могу не прореагировать, тем более, что мысли Халдея медленно, но верно по сети таки расходятся. Прежде всего, нынешняя речь Путина не имеет по своей базовой сути отношения к "Мюнхенской" речи. Та речь была попыткой наладить пусть не равноправные, но хотя бы относительно взаимные отношения, при которых наша позиция была бы услышана. Путин, фактически, говорил о том, что обязательства, которые брали на себя стороны в рамках договоренностей конца 80-х - начала 90-х Россия выполнила полностью, а Запад полностью проигнорировал.



И это неправильно. Отметим, что Запад Путина проигнорировал снова и поэтому, после возвращения на пост Президента, он к теме вернулся. На Валдайском форуме в октябре 2014 года он открыто сделал Западу "последнее предупреждение". Ответа снова не последовало. И тогда многие из тех проектов, которые были закрыты в рамках тех договоренностей, были открыты снова. В том числе, оборонные.



О чем Путин и доложил в своем Послании Федеральному собранию в начале 2018 года. Кстати, обратите внимание, Макрон признал и то, что договоренности были, и то, что Запад их нарушил. То есть, фактически, предложил к ним вернуться и что Запад готов частично свои ошибки компенсировать. Но время прошло… Сегодня ситуация совершенно другая. Путин ни о чем не просит и даже ничего не предлагает тому самому Западу, к которому он обращался в 2007 и 2014 годах.



Более того, этого самого Запада сегодня уже не существует. Тогда это была элита "Западного" глобального проекта, которая победила в "Холодной" войне и взяла под контроль практически все страны мира. За исключением России, в которой (давайте уже смотреть правде в глаза, личным решением Ельцина) был приведен к власти человек, который в формат "Западного" проекта не вписывался. Так вот, то ли Путин оказался прозорливым, то ли он сумел переиграть всех, то ли так звезды сошлись.



У меня, впрочем, есть собственное понимание этого вопроса: С точки зрения истории важен факт: "Западный" проект начинает проигрывать по всем фронтам! Трамп его враг, Си его враг и только в Евросоюзе он еще пытается сопротивляться. И по этой причине выступление Путина построено совершенно в иной модели. Он не выступает против США (которые сегодня представляет Трамп), он не выступает против нынешнего руководства ЕС, он не ложится под Китай. Он пытается объяснить объективные процессы в мире (первым из мировых лидеров) и предлагает некоторые модели взаимодействия в новых условиях. Он объясняет лидерам отдельных стран в ЕС, что действовать в рамках модели "Западного" проекта для них стало накладно, он принимает линию Трампа на раздел мира на зоны влияния (хотя пока о деталях не говорит, рано), он делает первые шаги для раздела единых рынков (в том числе it-рынка) на зоны. И, главное, если в Мюнхене он просил учесть, что он может быть младшим партнером, то теперь сделана заявка на то, что Россия может быть одним из мировых лидеров. Кто-то скажет, ну куда нам, с нашими "достижениями" в "калашный ряд!" И вот тут мне есть что ответить! Дело в том, что в 80-е годы все страны мира накачивали частный спрос! И мы, и США, и Евросоюз. Фокус только в том, что мы в 90-е годы упали. А вот США, ЕС и примкнувший к ним Китай эту работу продолжили. И потенциал поднятия спроса, наконец, был исчерпан. И это значит, что, с точки зрения экономики, их ждет наш опыт 90-х. И что при этом будет с их экономиками - ба-а-альшой вопрос! Поскольку наших "красных директоров", которые спасали предприятия любой ценой у них нет (даже в Китае, поскольку последние 20 лет они выстраивали экономику по капиталистическим лекалам). Да и спад у них сегодня будет больше, чем у нас тогда. Так что не исключено, что лет через пять ситуация существенно изменится и наша ситуация вовсе не будет казаться катастрофической. И я не исключаю, что все последние фокусы наших либералов связаны как раз с этим: что если не свалить Путина сейчас, то уже через 2-3 года станет поздно, "антилиберальный пакт" не просто победит, он еще и (в части России) начнет активно строить новую экономику! Фокус ведь в чем: ни у Си, ни у Трампа нет позитивной программы и они, рано или поздно, вернутся туда, откуда уходят, в либеральный проект. Просто потому, что нет у них нелиберальных экономистов. И остановить спад они не смогут. Так что все у них сложно…



А вот у нас они есть. Как потенциал роста. И если у нас это рост начнется и мы нащупаем этот самый нелиберальный путь развития экономики, то для "золотого тельца" путь опять будет закрыт. Да, не до конца (вспомните мою проповедь, откуда ноги растут!), но очень надолго! Так что никак я с Халдеем и его категорическим упрощением ситуации согласиться не могу!