Причина для бунта в России. главные "бузотеры" - рассерженные горожане, - Э.Лимонов

07:23 14.06.2019

Эдуард Лимонов



Надо признать что жители крупных городов, как правило принадлежащие к условной группе "либералов" сейчас активнее всех других групп населения.

Они - главные бузотеры, что называется, и скажем, Ивана Голунова вчера "защищали" они.

Вряд ли они сами догадываются, что подчиняются неосознанно общемировым законам, что представляют "пипл", которые ополчились против "элит". Вряд ли они сами понимают, что ведут такую же борьбу против государства, сходную с борьбой "желтых жилетов". Но это так.



На самом деле это так, и изничтожив в России политику, ВВП с товарищами ничего по сути не добились. Вместо политических тем, как видим, граждане избрали причинами для бунтов - постройку церкви на месте общественного сквера как в Екатеринбурге, или открытие и расширение мест свалок московского мусора как в Архангельске. Или вот оспорили арест Ивана, который Голунов. (Я непоколебимо верю, что наркотики ему все же не подбросили). Это же не политические темы, но река протеста обтекла запретные законы по политике и протест только крепнет.



Если бы еще "рассерженные горожане" очнулись, наконец, и поняли что "старая гвардия" - такие несомненные лидеры либералов как Венедиктов или глава "Новой Газеты" - на самом деле, предатели опозиции и бегают, если не в Кремль, то в мэрию постоянно. И договариваются с властью, предают вас, "рассерженные горожане".

А вообще все развивается в правильном направлении, и то что "рассерженные горожане" в конце концов, забраковали Навального - хорошо. Изгоните Венедиктова и этого бородатого лжеца из "Новой Газеты", я вас прошу, будь ласка! И станет ой как хорошо!