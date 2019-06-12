В ООН призывают Казахстан выполнять свои обязательства в области прав человека

07:26 14.06.2019

Управление ООН по правам человека выразило обеспокоенность массовыми задержаниями и арестами в Казахстане во время мирных акций протеста 9–10 июня и призвало власти страны выполнять обязательства в области прав человека.



"Действия Казахстана против мирных демонстрантов, активистов и журналистов во время и после президентских выборов 9 июня вызывают глубокое сожаление, – говорится в заявлении главы офиса ООН по правам человека в Центральной Азии Ришарда Коменда от 12 июня. – Свобода выражения мнений и мирных собраний является строительными блоками успешного и динамичного общества. Любая попытка ограничить их без необходимости и без надлежащего обоснования создает риск для стабильности и социальной сплоченности".

В управлении ООН отмечают, что 9 и 10 июня различные независимые источники сообщили как минимум об 1 000 задержаний мирных демонстрантов в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, а также о случаях задержания журналистов.

Согласно заявлению управления, власти подтвердили лишь административное наказание "за участие в несанкционированном собрании" в отношении 550 человек. Управление ООН по правам человека сообщает также, что было проинформировано "о многочисленных ускоренных судебных разбирательствах, проводившихся в помещениях полицейских участков, проходивших ночью и во многих случаях без участия адвокатов".



Управление выразило обеспокоенность "значительными масштабами" арестов и обвинительных судебных решений "за мирное и законное выражение политических убеждений и несогласия". "Это явное противоречие обязательствам Казахстана перед международным законодательством о правах человека. Я призываю Казахстан выполнить свои правовые обязательства по уважению и защите прав на свободу мирных собраний, выражения мнений и обеспечения права на полноценное участие в политической жизни", – заявил Коменда.

Генеральная прокуратура Казахстана 13 июня сообщила, что по обвинению в участии в несанкционированных акциях протеста в Нур-Султане и Алматы суд вынес административное наказание в отношении 957 человек, из них 670 человек арестованы на срок от 6 до 15 суток, оштрафованы 115.



Министерство внутренних дел заявило 11 июня, что за два дня протестов – 9 и 10 июня – в Алматы и Нур-Султане, двух крупнейших городах страны, были задержаны и доставлены в отделения полиции 700 человек. Казахстанские правозащитники назвали официальные цифры заниженными и призвали к проведению независимого расследования действий полиции 9–10 июня.

Антиправительственные выступления проходили в столице, в Алматы, а также в городах Актобе и Шымкент 9 июня, в день досрочных президентских выборов, и продолжились в двух крупнейших городах страны на следующий день, в преддверии оглашения итогов выборов. Участники протеста призывали бойкотировать выборы, которые, как они утверждают, не являются честными и свободными.

Вступивший в должность президента Казахстана 12 июня Касым-Жомарт Токаев, по официальным данным, набрал более 70 процентов голосов на досрочных президентских выборах, которые, по оценке западных наблюдателей, сопровождались массовыми нарушениями и были омрачены задержаниями протестовавших.