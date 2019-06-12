В Азербайджане арестовали журналиста редактора веб-сайтов П.Асланова по обвинению в госизмене

07:27 14.06.2019

В Азербайджане арестовали журналиста Полада Асланова. Его обвиняют в госизмене. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности страны.



Асланов учредитель и главный редактор информационных сайтов xeberman.com и press-az.com. Следователи утверждают, что журналист тайно встречался за границей с сотрудниками иностранных спецслужб и получал от них вознаграждение. Служба госбезопасности также отмечает, что Асланов знакомил с представителями иностранных спецслужб других журналистов.



Правозащитники неоднократно указывали на притеснения журналистов в Азербайджане со стороны властей. В рейтинге свободы слова организации "Репортеры без границ" за 2019 год страна находится на 166 месте из 180. Годом ранее Азербайджан занимал 163 строчку рейтинга.