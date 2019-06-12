|08:43 Нацики рвутся в новую УкрРаду, - Л.Шаповалов
07:44 Третий мир начинает мусорную войну с первым. Азиатские страны отказываются ввозить чужие отходы, - "НГ"
07:41 Информационное поле Турции зачищают под Эрдогана, - Т.Ахметов
07:39 Торпедная атака в Оманском заливе подняла цены на нефть, - А.Шарковский
07:33 Школа от "Газпрома" в Бишкеке (которой нет) - рус-аферизм и/или кыр-раздолбайство?
07:29 Мигранты перевели в Кыргызстан $740,5 миллиона за четыре месяца 2019 года
07:27 В Азербайджане арестовали журналиста редактора веб-сайтов П.Асланова по обвинению в госизмене
07:26 В ООН призывают Казахстан выполнять свои обязательства в области прав человека
07:23 Причина для бунта в России. главные "бузотеры" - рассерженные горожане, - Э.Лимонов
06:52 Уже не предупреждение, но заявка на лидерство, - М.Хазин
06:49 Проблема С-400. Во что обойдется Турции тактическое заигрывание с Россией? - Дж. Маркус
06:45 ШОС поборется с "тремя силами зла". Лидеры стран организации собираются в Бишкеке, - "Къ"
00:24 Сегодня "в Узбекистане еще жить можно".., - Б.Мусаев
|22:17 Россия разбомбила террористов, атаковавших турецких военных в Идлибе
22:11 США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе
22:05 Борис Джонсон пробивается к креслу Брит-премьера
20:27 Танкеры в Оманском заливе взрывает неведомая сила
20:24 Почему Трамп хочет экономического "самоубийства" Китая, - А.Купцикевич
20:18 Глава Финразведки Киргизии Анарбаев признал, что он - сват крим-олигархов Матраимовых. Как-то само вышло...
20:15 Дочь пресс-секретаря Кремля Пескова выступила против режима Путина. Пчелка переела меда?
19:58 Акимом Мангистауской области назначен Серикбай Трумов
15:02 УзбПравительство провалило реализацию налоговой реформы, – Ю.Юсупов
13:26 Акимом Западно-Казахстанской области стал Гали Искалиев
13:13 Торпедированный неизвестно кем в Оманском заливе норвежский танкер "Front Altair" затонул
12:37 Генерал Садыкулов возглавил Службу государственной охраны Казахстана
12:32 "Южанин" и болашакер А.Кульгинов стал новым акимом Нур-Султана (экс-Астаны)
12:23 Новым министром образования и науки Казахстана назначен учитель истории Асхат Аймагамбетов
12:18 "Мы на пороге эпохи войны"... Макрон нагоняет мировой жути
12:03 Роль Москвы в очеловечивании Западного мира, - Р.Хубиев
12:00 В Бишкеке к саммиту ШОС появились "Потемкинские деревни"
11:57 Отъем с "переворотом". В чем суть конфликта в Молдавии
11:55 Грузия: еще одна новая старая оппозиция
11:50 ШОСовая заморозка: на саммите организации не поднимут вопрос ее расширения
11:48 Bloomberg: США рискуют попасть в опасную военную ловушку
10:50 В Казахстане воссозданно самостоятельное Агентство по борьбе с коррупцией при Президенте
09:17 "Вы внесли". Си Цзиньпину вручили высший кыргызский орден "Манас" 1-й степени
09:05 Уволенный за коррупцию из КырМинздрава Курманов возглавил Институт повышения квалификации...
09:01 Кыргызстан ждут многомиллионные иски из-за запрета по урану, - Б.Стамов
08:37 Война пойдет веселее. УкрОборонку доверили литовскому "Анчоусу"
07:10 В Бухаре по приказу муфтия вырубили древний тутовник, ставший местом паломничества
07:08 Завод "Coca-Cola" в Туркменистане простаивает, сотрудникам задерживают зарплату
07:01 Венесуэльская нефть полежит в запасах
06:45 Храбрый хипстер после барбершопа побеждает Левиафана своим самокатом, - О.Туханина
06:41 Имамы Кыргызстана будут регистрировать нике в специальном журнале
06:38 В Гонконге депутатов остановили арматурой, - М.Коростиков
05:12 Узбекистан просит Россию продлить срок регистрации мигрантов
02:01 Казахстан казахвстал как один, - "Къ"
00:27 Китайское предупреждение: как Пекин мстит за Huawei
|В Азербайджане арестовали журналиста редактора веб-сайтов П.Асланова по обвинению в госизмене
07:27 14.06.2019
В Азербайджане арестовали журналиста Полада Асланова. Его обвиняют в госизмене. Об этом сообщили в Службе государственной безопасности страны.
Асланов учредитель и главный редактор информационных сайтов xeberman.com и press-az.com. Следователи утверждают, что журналист тайно встречался за границей с сотрудниками иностранных спецслужб и получал от них вознаграждение. Служба госбезопасности также отмечает, что Асланов знакомил с представителями иностранных спецслужб других журналистов.
Правозащитники неоднократно указывали на притеснения журналистов в Азербайджане со стороны властей. В рейтинге свободы слова организации "Репортеры без границ" за 2019 год страна находится на 166 месте из 180. Годом ранее Азербайджан занимал 163 строчку рейтинга.