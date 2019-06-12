 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мигранты перевели в Кыргызстан $740,5 миллиона за четыре месяца 2019 года
07:29 14.06.2019

13 июня 2019, Бишкек - , Татьяна КУДРЯВЦЕВА

В январе - апреле 2019 года объем денежных переводов в Кыргызстан достиг $740,5 миллиона. Об этом сообщил Национальный банк КР.
По сравнению с первыми четырьмя месяцами 2018-го показатель вырос на $30,2 миллиона. В апреле мигранты перевели в страну $200,1 миллиона. За месяц показатель вырос на $4,3 миллиона, а вот по сравнению с апрелем 2018-го, наоборот, снизился на $4,4 миллиона.

Более 90 процентов денежных переводов приходится на Россию - $726,6 миллиона.

На втором месте по объему переводов США - $9,2 миллиона. Из других стран в Кыргызстан перечислили еще $4,4 миллиона.
По итогам января - апреля 2019 года наблюдался и отток денежных средств - $163,3 миллиона. Основную часть денег вывели в Россию - $161,8 миллиона.

Чистый приток денежных переводов в январе - феврале 2019 года в Кыргызстан составил $577,2 миллиона.

По итогам 2018-го объем денежных переводов в республику составил $2 миллиарда 685,3 миллиона. Из Кыргызстана в другие государства перечислили $542,2 миллиона. Чистый приток - $2 миллиарда 143,1 миллиона.

Источник - 24.kg
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